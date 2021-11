Il Righi occupato oggi a Roma: adesso sono 16 i licei in stato di mobilitazione

Le proteste degli studenti capitolini dilagano negli ultimi giorni

E’ salito a 16 il numero dei licei occupati nella Capitale: poche ora fa anche gli studenti del liceo Righi hanno dichiarato la mobilitazione. In mattinata era toccato gli studenti del liceo Morgagni, nel quartiere Gianicolense, poco dopo si sono aggiunti i ragazzi della succursale del liceo Newton, a pochi passi dalla basilica di Santa Maria Maggiore, poi quelli del Machiavelli. Si allunga dunque la lista delle scuole in agitazione, dopo la protesta coordinata dei quattro licei del Municipio III e quella del Vittorio Colonna, in centro. Numeri raddoppiati rispetto alle occupazioni avvenute dall’inizio dell’anno scolastico: fino alla scorsa settimana si erano fermate a sette, oggi sono sedici.

(Il Messaggero)