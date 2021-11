Aste, New York supera quota un miliardo (con Van Gogh). A Milano si punta su Manzoni e Guttuso

Fuochi d’artificio a Manhattan. Pioggia di miliardi sul Rockefeller Center. La serie di incanti newyorkesi (dal 9 al 13 novembre) da Christie’s si è conclusa con un totale di 1,1 miliardi di dollari .

Grazie soprattutto alle opere di Vincent van Gogh (Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès, 71,3 milioni) e di Gustave Caillebotte (Jeune homme à sa fenêtre), venduto per 53 milioni al J. Paul Getty Museum di Los Angeles (nuovo record per l’artista).

Ma anche al ritratto pop che Andy Warhol ha dedicato a Jean-Michel Basquiat (40 milioni), l’alfabeto astratto di Cy Twombly (Untitled, 32 milioni), i quasi 40 milioni (record per l’artista) di Peter Doig con Swamped e la prima opera d’arte ibrida fisica e digitale di Beeple (Human One, 28,9 milioni). Sotheby’s ha incassato sino ad ora circa 1 miliardo con ancora 5 aste da svolgere.

Dalla Big Apple il mercato dell’arte sta ricevendo un forte impulso di crescita. Un successo che rimbalza fragorosamente dagli Stati Uniti all’Europa. Vediamo se, con le dovute proporzioni, anche le vendite italiane in arrivo seguiranno questa eco. Il Ponte (30 novembre e 1 dicembre) presenta a Milano un catalogo di arte moderna e contemporanea. Ampio spazio alla pittura del primo Novecento italiano. Come l’Autoritratto (stima 150-200 mila euro) di Gino Severini del 1907-1908. Un pastello divisionista — esposto a Parigi e Roma negli anni ’60 — così tenue che sembra scomparire, non appena volti lo sguardo staccandolo dai suoi occhi malinconici e magnetici.

Esposizioni

A seguire una serie di lotti che riflettono il palinsesto espositivo milanese degli ultimi anni relativo alla coppia Palazzo Reale-Museo del Novecento. De Chirico (in mostra a Palazzo Reale nel 2019) e il suo Il giorno e la notte del 1926 (60 mila-80 mila), esposto nel 1949 al Moma di New York e proveniente dalla collezione di Riccardo e Magda Jucker. Cagnaccio di San Pietro (esposto ora a Palazzo Reale nella mostra dedicata al Realismo Magico), con Nudo in riva al mare/La rosa del mare (60 mila-80 mila). Mario Sironi (l’estate scorsa al Museo del Novecento) con Studio per opera monumentale (6 mila-8 mila). Carlo Carrà (a Palazzo Reale nel 2018) con una Marina del 1939 (10 mila-12 mila) e una Natura morta del 1943 di De Pisis (15 mila-20 mila), al Museo del Novecento nel 2019.

Il top lot assoluto è però un Achrome di Piero Manzoni offerto a 350 mila-500 mila. Di un nero tormentato vive invece la Combustione di Alberto Burri (100 mila-150 mila). Tra gli altri italiani di rilievo citiamo Dorazio, con un grande reticolo (70-90 mila) e Guttuso. Il suo Interno nello studio del 1947 risale al periodo di Corrente (70-90 mila).

Per quanto riguarda gli internazionali spicca Jean Fautrier. Il suo Traits colorés (80 mila-120 mila), 1957, è un olio su carta applicata su tela, firmato e datato «57» in basso a destra. Notevole anche Untitled (Saint Jean Window) di Mark Tobey del 1957. Un pezzo museale proveniente dalla collezione Marlborough-Gerson Gallery, New York (60-80 mila).

Ma il ricco calendario italiano non finisce qui. Novembre porta in dote altre aste. Come quelle che Blindarte ha programmato per il 25 a Napoli e Milano. Con gioielli, orologi e oggetti d’arte, dipinti antichi e del XIX secolo e ovviamente arte moderna e contemporanea. Tra i lotti più pregiati brillano un Angelo Custode di Luca Giordano (stima su richiesta) e un imponente dipinto di Renato Guttuso, La Primavera (150 mila-200 mila). Meeting Art propone una ricca asta di moderni e contemporanei. Un importante incanto da 480 lotti distribuiti in cinque sessioni (27, 28 novembre e 4, 5, 8 dicembre) a Vercelli. Chiude Mediartrade, che a Milano il 2 dicembre presenta una vendita d’arte moderna e contemporanea. Stella in catalogo Mimmo Rotella. Il suo Circo Orfei del 1963 stima 90 mila-100 mila euro.

(Corriere della Sera)