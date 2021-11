OGGI LA SANTA MESSA IN ONORE DELLA VIRGO FIDELIS, PATRONA DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Si è da poco conclusa a Bracciano la cerimonia religiosa in onore della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

La ricorrenza venne istituita nel 1949 per volere di Papa Pio XII, che aveva accolto il voto unanime dei cappellani militari dell’Arma e dell’Ordinario Militare per l’Italia. Il titolo di “Virgo Fidelis” era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell’Arma “Fedele nei secoli”.

“Come sempre quella di oggi è stata una giornata emozionante e fortemente simbolica: i Carabienieri hanno da sempre un rapporto strettissimo con i territori nei quali operano ed eventi come quelli odierni diventano l’occasione per testimoniare e rafforzare questo legame speciale tra l’Arma dei Carabinieri, le Istituzioni e la Cittadinanza. – commenta il Sindaco Bruni – Nella cerimonia di oggi, inoltre, è stato consegnato un riconoscimento al “nostro” ex comandante di Stazione, Giovanni Ioncoli, per i 20 anni di appartenenza all’Associazione Nazionale Carabinieri. E’ proprio vero che si è Carabinieri per tutta la vita e Giovanni con il suo modo di fare pacato e disponibile ne è la riprova. Auguri a lui e un grande grazie a tutti i Carabinieri di ieri, di oggi e di domani!”

Di seguito riportiamo il testo della preghiera del Carabiniere alla “Virgo Fidelis”, scritta dall’Arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, che nel 1949 era Ordinario Militare:

“Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi Carabinieri d’Italia, a Te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore!

Tu, che le nostre Legioni invocano confortatrice e protettrice col titolo di “Virgo Fidelis”,

Tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la Patria nostra,

Tu accompagna la nostra vigilanza, Tu consiglia il nostro dire, Tu anima la nostra azione, Tu sostenta il nostro sacrificio, Tu infiamma la devozione nostra!

E da un capo all’altro d’Italia suscita in ognuno di noi l’entusiasmo di testimoniare, con fedeltà sino alla morte, l’amore a Dio e ai fratelli italiani. E così sia!”.

Nella foto il Vice Sindaco di Bracciano Alfredo Massi, il Sindaco Bruno Bruni, Giovanni Ioncoli e il comandante della Compagnia di Bracciano, Capitano Simone Anelli.

