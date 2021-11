È morto Paolo Pietrangeli, autore di “Contessa”, colonna sonora del ’68

Cantautore, regista, scrittore e sceneggiatore, aveva 76 anni

È morto a 76 anni Paolo Pietrangeli, cantautore, regista, scrittore e sceneggiatore, celebre per aver composto il brano “Contessa”, colonna sonora del ’68 italiano. “Compagni dai campi e dalle officine…” è il canto che è poi divenuta canzone popolare nelle strade e nelle piazze della sinistra italiana.

Ma Paolo Pietrangeli è stato molto altro. Nel cinema, come aiuto regista di Mauro Bolognini, Luchino Visconi (“Morte a Venezia), Federico Fellini. In televisione, come regista storico del Maurizio Costanzo Show. In politica, si è candidato con Rifondazione comunista nel 1996 e nel 2001, ma non è stato eletto. Stessa sorte nel 2018 nelle fila di Potere al Popolo.

(Huffpost)