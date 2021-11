Rotondi: “Non credo al progetto di centro di Renzi, serve una nuova Dc”

Il democristiano storico ha commentato le dichiarazioni di Renzi a Firenze, e le voci sulla adesione di componenti di Forza Italia al suo nuovo progetto.

Lui è fieramente democristiano. Ma la Democrazia cristiana è stata tante cose diverse.

E’ stata Forlani ma è stata Tina Anselmi, è stata Cirino Pomicino ma è stata Roby Bindi. E’ stata Giulio Andreotti ma è stata Benigno Zaccagnini.

Quale Dc ha in mente Rotondi?

“Faccio i miei sinceri auguri a Renzi per la sua Leopolda e perché li merita tutti, essendo anzitutto una persona perbene. Non credo però al suo progetto di centro, o comunque voglia chiamarlo. Io continuo a credere che al Paese serva una nuova Dc, un partito di massa capace di superare il quaranta per cento dei voti, radicato nella coscienza cristiana e democratica del Paese. Un progetto del genere non può che partire dall’unità di Forza Italia e del centrodestra”.

Così Gianfranco Rotondi, commentando le dichiarazioni di Renzi a Firenze, e le voci sulla adesione di componenti di Forza Italia al suo nuovo progetto.

