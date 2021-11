Renzi attacca ancora il Pd: “È diventato grillino, noi mai con M5s”

Il leader di Italia Viva torna ad attaccare i democratici, conferma la sua conversione al centro e se la prende con i magistrati

L’ex rottamatore procede a passi spediti verso l’abbandono di ogni residuo di sinistra e per andare verso un’area che qualcuno chiama liberal-democratica me altri definiscono direttamente filo-liberista con qualche spruzzata di diritti civili.

“Noi non staremo mai con chi sta con i 5Stelle e non staremo mai con Salvini e Meloni. Questo lo si vuole chiamare ‘centro’? Può darsi. Non è che noi ci siamo spostati al centro è il Pd che è diventato grillino”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, ospite di “Sabato Anch’io” su Radio Raiuno.

Il problema è che M5s non è di sinistra ma una forza che con Conte è destinata ad essere progressista con un occhio più ai moderati che ai temi della sinistra.

E quindi le dichiarazioni di Renzi sono senza fondamento. La sua politica non è mai stata di sinistra e su questo è meglio essere chiari.

Ha poi aggiunto Renzi sulla fondazione Open: “Io non temo assolutamente nulla perché non ho mai violato la legge e men che meno la legge sul finanziamento della politica. Tutti i nostri finanziamenti sono riscontrabili. Invece penso che chi sta facendo questa inchiesta, alcuni investigatori, loro si che hanno violato la legge. Io non ho mai violato la legge, non credo che certi magistrati possano dire altrettanto”.

Siccome siamo in uno stato di diritto Renzi ha tutta la possibilità di denunciare i magistrati. Però al momento non lo ha fatto.

(Globalist)