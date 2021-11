Prima partita per i giovanissimi calciatori dell’ASD Anguillara

Oggi è iniziato il torneo che ha visto impegnati al Comunale di Anguillara i giovanissimi calciatori della ASD Anguillara contro i colleghi della Roma.

E’ stato un vero spettacolo, per l’impegno e la bravura dimostrata da tutti, e per l’allegria e la spensieratezza che hanno messo in campo.

La Roma ha mostrato una inequivocabile superiorità, con i giovanissimi di Anguillara che hanno stentato a entrare in partita, trovandosi a -1 goal già dopo sei minuti. Alla fine del primo tempo erano sotto di sei reti, alcune subite per errori di inesperienza, anche se tre volte sono andati vicino al goal senza riuscire a segnare per gli interventi di un bravissimo portiere.

l Leggero infortunio al portiere di Anguillara

Complimenti a tutti i ragazzi che si sono affrontati con sano agonismo e lealtà, dando vita ad uno spettacolo molto apprezzato dal pubblico.

La Roma, più organizzata come squadra, ha vinto con un punteggio quasi rugbistico, anche se la distanza in termini di goal è risultata superiore al divario mostrato in campo.

Grande plauso alla squadra di Anguillara, formata da poco tempo ma già in rapida crescita, ben guidata dal mister Andrea e supportata da un bellissimo club.