🔵  Smart News dalla Regione Lazio, di Emiliano Minnucci

📍 La nuova ondata mondiale di contagi desta preoccupazione e impone un’accelerazione alla TERZA DOSE perchè dalla somministrazione del vaccino non si prescinde.

📍 Oltre 150 mila persone over 40 nel Lazio si sono già prenotate per la terza dose e si vaccineranno anche nei cosiddetti hub “dormienti”, messi in pausa nella stagione di basso contagio.

📍 “PNRR: il Lazio parte” investendo 10,6 miliardi di euro per sanità, edilizia popolare, trasporti e efficientamento della Pubblica Amministrazione.

📍 Questa grande capacità di spesa di fondi del PNRR darà grande impulso all’economia regionale sia per il settore privato che per il pubblico determinando un miglioramento della qualità della vita nella nostra Regione.

👉 Buon fine settimana,

Emiliano