Usa. Esami per Biden. Poteri a Kamala Harris: è stata la prima donna presidente

Il presidente sotto anestesia durante una colonscopia. La sua vice taglia un traguardo storico: un’ora e 25 minuti da capo della nazione

Una donna alla presidenza Usa. È stata l’attuale vicepresidente Kamala Harris a raggiungere oggi questo risultato storico. Joe Biden, infatti, è stato sotto anestesia per una colonscopia di routine nel suo primo check-up da presidente. Il capo della Casa Bianca, alla vigilia del suo 79esimo compleanno, ha trasferito temporaneamente i poteri alla sua vice, per un totale di un’ora e 25 minuti. Harris, tra l’altro, potrebbe davvero raccogliere alla fine di questo mandato l’eredità di Biden, correndo per le presidenziali se l’attuale leader democratico decidesse di non ricandidarsi. In ogni caso, quella di oggi è stata una prima volta storica.

In passato George W. Bush si sottopose alla stessa procedura nel 2002 e nel 2007, cedendo i poteri al suo vice, come prevede la Costituzione. Donald Trump, invece, nel 2019 fece la stessa visita di nascosto perché non voleva che il suo vice Mike Pence fosse nominato temporaneamente al suo posto mentre era sedato.

(Avvenire)