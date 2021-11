Studenti di Medicina e Chirurgia della Cattolica rispondono alla chiamata dell’Associazione Olgiati

Lunedì 22 e giovedì 25 novembre nuovo appuntamento di donazione sangue presso il Centro Trasfusionale del Policlinico Gemelli

Dopo la sosta forzata a causa della pandemia, torna quest’anno l’evento di donazione sangue dedicato agli studenti universitari del corso di laurea di Medicina e Chirurgia del 1° e 2° anno, organizzato dal Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” insieme con il Servizio di Emotrasfusione del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, diretto dalla professoressa Gina Zini.

L’appuntamento è previsto per il prossimo lunedì 22 e giovedì 25 novembre 2021, dalle ore 11:30 alle ore 16:00, con le operazioni di prelievo del bene più prezioso alla vita che saranno effettuate dal personale medico ed infermieristico del Centro Trasfusionale coordinati dalla Dott.ssa Tiziana Rappoli e coadiuvati dal Professor Raffaele Tartaglione.

Circa un centinaio di studenti ha già risposto con entusiasmo all’appello lanciato durante un’incontro-lezione dalla Prof.ssa Luciana Teofili, Vicepresidente Esecutivo Olgiati, e dalla studentessa Alessia Bighinzoli, rappresentante SISM – Segretariato Italiano Studenti in Medicina, nonché componente del Consiglio Direttivo Olgiati.

“E’ una grande soddisfazione – afferma Giovanni Bonetti, presidente del Gruppo Olgiati – vedere così tanti giovani avvicinarsi alle nostre attività donando una parte importante di loro stessi per aiutare gli altri in un modo unico. Il loro gesto – ha continuato e concluso –, compiuto in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo, ci riempie di fiducia verso un domani veramente migliore”.

