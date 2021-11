Coronavirus, il bollettino di mercoledì 17 novembre 2021: 10.172 nuovi casi e altri 72 morti

Gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, mercoledì 17 novembre 2021. Tutti i dati: dai contagi ai decessi passando per le terapie intensive e i bollettini delle singole regioni.

L’epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 17 novembre 2021. I nuovi casi giornalieri tornano di nuovo sopra quota 10mila. Sono 10.172 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 7.698 ), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 72 morti che portano a 132.965 il totale delle vittime da inizio emergenza.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 537.765 tamponi, con un tasso positività dell’1,89%. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 4.060 (ieri 3.970), con un incremento di 90 persone rispetto a ieri, mentre sono 486 i ricoverati in terapia intensiva ( + 5) con 39 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.623.192 i guariti (+ 6.406 ) e 127.085 gli attualmente positivi ( + 3.689).

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 17 novembre 2021

Attualmente positivi: 127.085

Deceduti: 132.965 (+72)

Dimessi/Guariti: 4.623.192 (+6.406)

Ricoverati: 4.546 (+95)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 486 (+5)

Tamponi: 112.273.557 (+537.765)

Totale casi: 4.883.242 (+10.172, +0,21%)

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 1.858 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 13 i decessi, facendo così salire a 34.261 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. A fronte di 106.695 tamponi effettuati il rapporto positivi/tamponi si attesta all’1,7%. In aumento i ricoveri in terapia intensiva: sono 53 (+2) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 556 (+32).

Sono 1.435 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Veneto oggi, 17 novembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Sale così il numero di positivi totali in regione ad oggi a 17.648, mentre sono 6 i decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 21.472 tamponi molecolari e 63.735 antigeni. La città di Padova è sempre in testa alla classifica di nuovi casi a quota 358, davanti a Treviso 287 e Venezia con 286.

Oggi nel Lazio su 16.625 tamponi molecolari e 34.629 tamponi antigenici per un totale di 51.254 tamponi, si registrano 944 nuovi casi positivi (+117), 5 i decessi (stabili), 597 i ricoverati (-8), 77 le terapie intensive (+3) e +566 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%.

Sono 651 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Friuli VeneziaGiulia, secondo i dati del bollettino Covid della Regione.. Nella giornata odierna si registrano 6 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 178.

Sono 372 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 novembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. I nuovi casi registrati in Toscana sono 372 su 28.102 test di cui 10.174 tamponi molecolari e 17.928 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,32% (4,4% sulle prime diagnosi). I ricoverati sono 305 (4 in più rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (5 in più). Si registrano 11 nuovi decessi

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 197 i nuovi contagi registrati (su 4.437 tamponi effettuati), +143 guariti e 2 morti (per un totale di 1.472 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +52 attualmente positivi, +46 in isolamento, +7 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10).

Sono 173 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 85127. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2571. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 79612 dimessi/guariti (+116 rispetto a ieri). Sono 85 i pazienti (+2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 12 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2847 (+55 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Sardegna si registrano oggi 130 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2555 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9247 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 43 (1 in meno rispetto a ieri). 1942 sono i casi di isolamento domiciliare (86 in più rispetto a ieri). Si registrano 2 decessi.

In Basilicata sono 40 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti residenti) su un totale di 951 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. I lucani guariti o negativizzati nella giornata di ieri sono 25. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 23 (-2) e di questi 2 (+1) sono in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 963 (+15).

Coronavirus, i contagi regione per regione

Ecco i dati sui contagi divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all’incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 909.202 (17.530) (1.858)

Veneto: 494.726 (17.648) (1.435)

Campania: 478.634 (12.796) (871)

Emilia-Romagna: 441.494 (11.454) (756)

Lazio: 407.604 (13.040) (944)

Piemonte: 390.998 (6.583) (618)

Sicilia: 316.126 (9.613) (491)

Toscana: 295.605 (7.469) (372)

Puglia: 276.488 (3.784) (379)

Friuli Venezia Giulia: 123.745 (5.114) (687)

Marche: 119.340 (3.380) (326)

Liguria: 117.966 (2.389) (271)

Calabria: 90.221 (3.770) (197)

Abruzzo: 85.127 (2.944) (173)

A. Bolzano: 83.027 (3.804) (365)

Sardegna: 77.387 (1.995) (130)

Umbria: 66.481 (1.565) (96)

A. Trento: 50.455 (818) (112)

Basilicata: 31.195 (925) (40)

Molise: 14.879 (240) (14)

Valle d’Aosta: 12.542 (224) (37)

(RomaToday)