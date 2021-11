CONDIVISIONE DEI PERCORSI SANITARI FONDAZIONE PTV E ASL ROMA 5 – POLO OSPEDALIERO COLLEFERRO/PALESTRINA, AL VIA L’ATTIVAZIONE DEGLI AMBULATORI

Nell’ambito dell’Accordo Quadro ASL Roma 5 -PTV per la condivisione dei percorsi diagnostico-terapeutici sono attivati a partire da mercoledì 17 novembre gli ambulatori previsti in fase iniziale: Dermatologia, Malattie Infettive e Neurologia.

“Stiamo assistendo alla realizzazione di un progetto veramente innovativo di integrazione tra due Aziende che garantisce la presa in carico di ogni bisogno di salute, puntando sulla presa in carico globale del paziente sin dal momento dell’accoglienza, gestito su diversi livelli in base alla complessità del bisogno di salute a favore di un’offerta sanitaria il più possibile di prossimità. La Dermatologia – spiega il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – in considerazione della elevata incidenza di patologie dermatologiche con un trend globalmente in aumento, sia per quanto riguarda quelle di tipo oncologico (melanoma e NMSC) sia di altra natura. La Neurologia, vista la necessità di implementazione di questa linea partendo da analisi dei fabbisogni della popolazione e da valutazioni condivise insieme a specialisti ospedalieri del Polo relativamente ai ricoveri. Strategica poi l’integrazione con gli specialisti universitari del PTV sia nella gestione dell’ ambulatorio terapie monoclonali – in considerazione della comprovata riduzione di ospedalizzazione e mortalità di questo approccio terapeutico -, sia nella presa in carico dei pazienti con esiti a lungo termini dell’infezione (long-COVID). Da considerare ed la vocazione nella gestione delle malattie infettive e l’expertise nel biocontenimento maturata dai professionisti di Palestrina come Covid Hospital”.

“Come annunciato parte operativamente il modello organizzativo che “avvolgerà” il paziente in una rete virtuosa di servizi, che, nel garantire una offerta di prossimità assicurerà al contempo la risposta più appropriata al bisogno assistenziale nel rispetto di standard qualitativi ed uniformi per tutto il percorso diagnostico-terapeutico. Aggiunge il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata , Giuseppe Quintavalle – abbiamo attivato, nell’ambito del progetto, infatti tutte le agende dedicate alla presa in carico di secondo livello delle discipline indicate e contestualmente le prestazioni avanzate di pneumologia, di medicina nucleare dedicate a pazienti oncologici del nostro territorio e un ampliamento dell’offerta di Risonanza Magnetica e PetTc dedicate esclusivamente alle esigenze della popolazione del Polo Colleferro Palestrina, così come il progetto formativo da replicare in tutte le discipline coinvolte, come già sperimentato nell’ambito della rete costituita tra Hub&Spoke della Strokeunit”.

GLI AMBULATORI ATTIVI

Dermatologia:tutti i mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 presso il P.O. di Colleferro

A partire da gennaio 2022, nella fascia oraria 12:00-13:30. Gli specialisti saranno disponibili per

attività di consulenza nei reparti.

Malattie Infettive: il primo e il terzo mercoledì del mese dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso il P.O. di Palestrina. Gli specialisti saranno disponibili, sin dal 17 novembre, per attività di consulenza nei reparti.

Neurologia:tutti i mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso ilP.O. di Colleferro. Gli specialisti saranno disponibili, sin dal 17 novembre, per attività di consulenza nei reparti.

Nelle more del completamento della configurazione dell’offerta anche da parte del Policlinico Tor Vergata, con l’implementazione di ulteriori linee di attività, le agende attivate saranno prenotabili, previa compilazione della relativa impegnativa, direttamente dai referenti delle UU.OO. del Polo Colleferro-Palestrina secondo le modalità riportate di seguito:

Chiamando il numero 0697223425, attivo

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Scrivendo alla casella di posta elettronica pdta.aslroma5-ptv@aslroma5.it