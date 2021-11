Addio ad Antonio Rizzo, broker e animatore della Roma By Night

Roma piange la scomparsa di Antonio Rizzo. Il broker finanziario, presenza imprescindibile a tante eventi e serate romane, è venuto a mancare nella mattina di lunedì 15 novembre.

Aveva 80 anni. Rizzo era ricoverato alla clinica Villa Pia di Roma per alcuni accertamenti. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro di Roma e ha destato grande commozione tra amici e conoscenti, che ricordano la simpatia, la signorilità e la grande cultura che avevano contraddistinto Rizzo (nella foto con l’attrice Isabella Ragonese).

Nato a Novoli, in provincia di Lecce, Antonio Rizzo era arrivato a Roma da ragazzo a seguito del fratello Aldo Rizzo, noto avvocato del cinema, purtroppo scomparso prematuramente. Sono gli anni della “Dolce Vita” e del boom economico. Antonio Rizzo è protagonista di serate memorabili, in cui si ritrova testimone di serate e momenti che hanno visto protagonisti personaggi della cultura e dello spettacolo. Dopo alcune esperienze passate sui set di Cinecittà (dove è stato anche collaboratore del regista Vincente Minnelli in una delle opere girate negli anni del boom della Hollywood sul Tevere), Rizzo preferì concentrarsi sull’attività assicurativa e finanziaria. Negli anni è stato consulente e collaboratore di importanti società assicuratrici, diventando nel tempo uno dei broker più conosciuti della capitale. Non mancava però mai di partecipare e presenziare ad eventi mondani e culturali. La sua presenza era sempre ben gradita e stava a sottolineare la riuscita di ogni evento. Conosceva tutti i locali di Roma: dal Gilda al Piper Club, dal Jackie O’ a Micca Club, passando anche per club e locali alternativi: musica, cinema, arte erano i suoi grandi interessi. Nota la sua amicizia con il pittore Andrea Picini e con lo scrittore, regista e avvocato Marcello Troiani, con cui dava vita a mirabili serate.

Nella carriera di Antonio Rizzo non è mancata anche un’esperienza in politica. Arrivata per caso e – come spesso ripeteva – mai cercata, alle elezioni politica del 1994 venne candidato al Senato dai Verdi Federalisti al Collegio di Roma Centro. Senza fare campagna elettorale, ma contando sull’appoggio di tutti gli amici che frequentavano e vivevano il centro di Roma (dai ristoratori al mondo della Roma By Night), Antonio Rizzo ottenne 5.374 voti, pari al 3,52%, risultando a livello nazionale il miglior risultato al Senato per la lista che lo aveva candidato. Prima dell’avvento del Movimento dei 5 Stelle aveva teorizzato e fondato il progetto “Nova Italia Partito on line”. Negli ultimi anni si era dedicato molto al tema della Responsabilità sociale di impresa, tema oggetto anche di una sua pubblicazione. Inoltre aveva dato vita su YouTube alla serie di video “Nova Umanesimo Contemporaneo”, in cui esprimeva pareri e opinioni su molti temi. Tantissimi i messaggi social di affetto e di cordoglio per uno dei personaggi simbolo di Roma, che in tanti hanno stimato e voluto bene.

Marialuisa Roscino