“L’anno prossimo vincerà il centrodestra”. Il messaggio ‘in codice’ di Salvini sul voto anticipato

Il leader del Carroccio: “La Lega guiderà il prossimo governo. Complicato stare con Pd e M5S”

“Siamo in un governo un po’ complicato con Pd e M5S, ci stiamo perché è un momento di ricostruzione nazionale. Ma dall’anno prossimo nel nostro destino e nel destino del Paese c’è un governo di centrodestra e a guida Lega”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in collegamento al seminario: Fondi Ue, una sfida per il Sud.

“A Roma stiamo lavorando in queste ore alla manovra di bilancio, abbiamo mantenuto l’opzione donna, abbiamo ottenuto mezzo miliardo per garantire Quota 100, salvato la flat tax a 65 mila euro e stiamo lavorando alla delega fiscale per alzare a 100 mila euro il tetto per partite Iva, autonomi e artigiani per una tassazione piatta al 15%”, ha aggiunto Salvini.

(Huffpost)