Toti non esclude l’appoggio di Italia Viva per rieleggere a Genova il sindaco di destra: “Disponibile a parlare”

Il Presidente della Regione Liguria: “Ovviamente devono condividere il nostro modello di crescita delle città, di economia, di società”

Il Presidente della Regione Liguria Toti, parlando di un’eventuale apertura a Italia Viva della coalizione di centro destra che sosterrà il sindaco uscente di Genova Marco Bucci alle prossime comunali, non ha negato la possibilità ma ha comunque messo dei paletti: “Ieri non ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato del fatto che questa coalizione è una squadra di partiti e un gruppo di amici ed è partita insieme in un’avventura che pochi credevano potesse cambiare così profondamente il nostro territorio e da qui vogliamo ripartire”.

“Siamo disponibili a parlare con tutti coloro che condividono la nostra visione di regione e di città e di paese qualsiasi colore portino sulla maglia – spiega – Ovviamente devono condividere il nostro modello di crescita delle città, di economia, di società e non lo si può fare a macchia di leopardo dove sì e dove no. Se qualcuno vuole avvicinarsi a questa coalizione siamo disponibili ad ascoltare e discutere il suggerimento e l’apporto di tutti ma va fatto in modo organico e partendo dalla coalizione del centrodestra”.

(Globalist)