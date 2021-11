No Green Pass, fascisti e mafiosi: il filo nero della destra romana che lega i No Vax

Nell’assalto al Pronto soccorso dell’Umberto I avvenuto la stessa notte del 6 ottobre, era presente anche Manuel Sannino, noto per essere l’ex genero del boss di Ostia Vito Triassi

Il giornalista Guido Caldiron, autore de ‘La Destra Plurale’, ha indicato una profonda saldatura che esiste tra l’estrema destra romana di campo neofascista e i movimenti No Green Pass.

La cosa era abbastanza evidente già dal fatto che a guidare l’assalto alla Cgil del 9 ottobre scorso erano stati i leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore, anche se loro – dal carcere – sostengono il contrario e anzi si dicono vittime di una ‘campagna d’odio’.

Emergono anche nuovi elementi: nell’assalto al Pronto soccorso dell’Umberto I avvenuto la stessa notte del 6 ottobre, era presente anche Manuel Sannino, noto per essere l’ex genero del boss di Ostia Vito Triassi, ex capo della tifoseria notoriamente di destra dell’Ostiamare e adesso a capo di “Area 121”, occupazione abitativa ad Ostia, appoggiata da Casapound.

(Globalist)