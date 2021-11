🔵  Smart News dalla Regione Lazio, a cura di Emiliano Minnicci

Siamo nel pieno della quarta ondata. Italia è messa meglio grazie alla maggiore efficacia della campagna di vaccinazione. In alcuni paesi europei, come la Germania, si riaffacciano le ipotesi di chiusure.

📍 Sono in corso le operazioni per chi deve fare la terza dose. Voglio fare un appello a chi ancora non si è sottoposto alla vaccinazione: date anche voi il contributo alla lotta contro il Covid!

📍 È stata approvata del Consiglio regionale l’istituzione dell’azienda Lazio.0 che unifica i centri di costo in ambito sanitario determinando maggior risparmio ed efficienza.

📍 Investiti 100 milioni € per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico nelle zone periferiche di Roma come Laurentino 38, Tiburtino III e Tor Bella Monaca.

📍 Stanziati 4,5 milioni € per la riqualificazione degli alloggi edilizia popolare ATER della provincia di Roma.

👉 Buon fine settimana,

Emiliano Minnucci