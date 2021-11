Sit in e cortei a rischio, ecco dove si potrà manifestare e dove no a Roma

La parola d’ordine è che non ci sarà nessun divieto di protestare, ma allo stesso tempo creare meno disagi possibili alla cittadinanza e a chi lavora

Non ci sarà nessun divieto di protestare in assoluto, ma allo stesso tempo bisognerà creare meno disagi possibili alla cittadinanza e a chi lavora. Il diktat della Prefettura è chiaro e nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto ieri, il messaggio alle forze dell’ordine che dovranno applicare la direttiva emessa dal ministro dell’Interno che ribadisce il potere dei prefetti di individuare aree sensibili in città dove vietare manifestazioni pubbliche.

In attesa dell’ufficialità che arriverà oggi, la volontà di palazzo Valentini sarà quella di vietare alle manifestazioni piazza Colonna, piazza Montecitorio, la zona di largo Chigi, l’area davanti al Senato e piazza del Quirinale. Le altre piazze, quelle del centro ma anche in altri quartieri, come Prati, Trastevere, Eur, San Lorenzo, Ostiense, sono disponibili ma sempre all’interno delle fasce di rischio.

Oggi l’elenco verrà sottoposto anche al Questore di Roma e alle altre forze dell’ordine. Le piazze, ad ogni modo, saranno catalogate in tre fasce di pericolosità: rischio alto, medio e basso. Verrà quindi stabilita la “pericolosità” di una manifestazione a seconda del numero dei partecipanti, delle analisi pre evento (ossia monitoraggio della piazza attraverso i canali social e lo screening degli organizzatori) e della mediaticità della manifestazione stessa.

Dunque, quando una protesta sarà pronta a scendere in strada, verrà analizzata e catalogata in una delle tre fasce. Da lì si stabiliranno gli eventuali contingentamenti o limitazioni da prendere in considerazione. Non sarà però la Prefettura o la Questura ad assegnare le piazza per le manifestazioni, piuttosto a indirizzare un corteo in una o un’altra parte. Non solo.

Quando chi organizzerà un corteo o un sit in, chiedendo il permesso alla Questura, dovrà garantire che il numero di partecipanti resti quello preavvisato durante tutto lo svolgimento dell’evento. Così come verrà riportato l’accento anche sull’uso di mascherine e sul distanziamento. Domani il primo test, al Circo Massimo, dove si ritroveranno, ancora, i contrari al Green Pass. Previste almeno 400 persone.

(RomaToday)