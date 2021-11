SOLDA’, GIOVANE PROMESSA DEL POP, “STELLE SOPRA UNA TV”

Nonostante i suoi 16 anni, Samuele dimostra uno stile compositivo efficace e maturo, in grado di veicolare le speranze e i sogni della sua generazione. “Stelle sopra una TV” mette a fuoco i sentimenti degli adolescenti di oggi. Affrontare problemi, sfide, prove, e doversi sempre dimostrare all’altezza; cosa si prova a vedere i propri sogni cambiare, trasformarsi, allontanarsi dalla loro idea iniziale. Anche nella condivisione di un amore. E con la voglia di crescere in fretta, per pii scoprire che non si smette mai di screscere, come non si smette di dover superare ostacoli e ridimensionare le proprie aspettative. In fondo, “diventare grandi” non è un traguardo o una meta a cui si arriva a una determinata età.

SOLDA’, 16 anni, di Aprilia (Roma), ha ricevuto in dono la sua prima chitarra all’età di 6 anni. Da quel momento non ha mai smesso di coltivare la sua passione per la musica. Una passione di famiglia (madre cantante e padre diplomato in fisarmonica al Conservatorio), che è cresciuta nel tempo e che già ad 11 anni lo ha fatto debuttare nella scena rap, per poi approdare gradualmente nell’ambito pop perché “è quello che mi fa sentire più vivo; cantare pop dà valore alla mia voce e tutto questo mi fa andare a mille e con tanta voglia di fare”. Nel 2020 in pieno lockdown ha iniziato un nuovo percorso. L’occasione gli ha permesso di affinare il suo stile e continuare a cercare la sua strada ricominciando a scrivere e studiare. E in questo contesto che è nata “Le stelle sopra la tv”.

https://www.instagram.com/samuele_sol/

Marialuisa Roscino

Ufficio stampa e promozione: