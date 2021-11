Ostia, Gualtieri placa la rivolta: al sindaco le deleghe al litorale, nuovo ingresso in giunta

Nella nuova Giunta del neo mini sindaco Mario Falconi, entrerà Ilaria Meli. A farle posto, probabilmente, un assessore appena nominato

Continua il braccio di ferro tra “vecchi” e “giovani” all’interno del Partito Democratico nel X Municipio. Una faida vera e proprio che, ieri, ha portato le prime conseguenze concrete con ripercussioni sulla neonata Giunta del mini sindaco Mario Falconi che ha dovuto già rinunciare a Eugenio Bellomo, dimissionario dal ruolo di assessore ai Lavori Pubblici ancora prima di iniziare, e fare i conti con tre consiglieri della Maggioranza dissidenti, Margherita Welyam e Raffaele Biondo, i due più votati nel partito Democratico e tra i capofila della protesta dei Giovani Democratici e Marco Possanzini, unico consigliere eletto con Sinistra Italiana.

I contendenti, per così dire, ieri sono stati accolti dal sindaco Roberto Gualtieri che ha voluto prendere i petto la questione Ostia, incontrando il segretario romano dei Giovanni Democratici, Agostino Biondo, i due consiglieri del municipio di Margherita Welyam e Raffaele Biondo (che nei giorni scorso hanno contestato la composizione della giunta municipale) e il presidente dello stesso municipio Mario Falconi.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato un tema fondamentale per il X Municipio: il rilancio del litorale. Gualtieri, in accordo con il mini sindaco Falconi, ha annunciato la scelta di assumere le deleghe al litorale, facendo anche da mediatore tra tutte le anime della coalizione di centrosinistra.

Falconi, accogliendo “con favore la scelta del sindaco”, per usare parole istituzionali, ha però dovuto “accettare” anche un nuovo ingresso nella sua Giunta, quello di Ilaria Meli. Laureata in Sociologia, Dottorato con Nando Dalla Chiesa con tesi sulla criminalità organizzata di Ostia, collaboratrice di Libera, Meli – 32 anni – ha scritto anche un testo sui Casamonica, uno studio che è una fotografia delle ramificazioni e delle attività criminali del clan a Roma.

Immaginarla ai Lavori Pubblici, l’assessorato vacante, sembra difficile. Quale sarà il suo ruolo ancora non è stato annunciato. Vedendone il profilo, tuttavia, i ruoli a disposizione sono tre e tutti già occupati: quello di Denise Lancia alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, quello di Angela Mastrantoni a Cultura, Scuola e Politiche Giovanili e quello di Antonio Caliendo alle Attività Produttive e Turismo.

Da parte loro, Biondo e Welyam che oggi incontreranno anche il segretario Enrico Letta, plaudono alla scelta di Gualtieri: “Riteniamo di aderire alla richiesta del sindaco di un’assunzione di responsabilità da parte nostra, indicando una figura che possa entrare a far parte della giunta municipale. Il profilo da noi individuato è quello di Ilaria Meli. Pur mantenendo le criticità che abbiamo espresso sull’impianto generale della Giunta, intendiamo questa scelta come un impegno per portare avanti le nostre battaglie”, aggiungono.

(RomaToday)