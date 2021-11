Municipio XV, ecco la Giunta Torquati: dentro anche la lista Calenda

Nella Giunta del Municipio XV un ex assessore del passato governo Torquati, Alessandro Cozza, e i tre consiglieri di opposizione al governo del M5s. Sulla lista Calenda in maggioranza è mistero, Martelli: “Ancora non ne abbiamo parlato”

“Una squadra seria e competente, all’altezza delle tante sfide che questo territorio presenta e che si dovrà far carico delle aspettative dei cittadini. Di tutti quelli che hanno scelto di sostenere la coalizione ma anche di chi ha fatto scelte diverse”. Così il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati ha presentato la sua Giunta.

Municipio XV: ecco la Giunta Torquati

Entra nella nuova squadra l’ex assessore del precedente governo Torquati (2013-2016) Alessandro Cozza, che sarà assessore alle Politiche del Bilancio e del Decentramento Amministrativo oltre che alle Politiche Giovanili. A lui anche il ruolo di vicepresidente, come fu otto anni fa.

Nella Giunta Torquati i consiglieri dell’opposizione al M5s

Come anticipato da RomaToday entrano nella Giunta Torquati i consiglieri che insieme al minisindaco hanno occupato gli scranni del Pd nella scorsa consiliatura, durante i cinque anni di opposizione al governo del M5s. A Luigina Chirizzi la delega ai Lavori Pubblici; a Marcello Ribera quella alle Politiche Ambientali. Agnese Rollo è la nuova assessorra alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità. Dentro anche Tatiana Marchisio, candidata alle primarie del centrosinistra per la scelta del presidente di municipio con Liberare Roma: a lei l’assessorato alle Politiche Scolastiche e Culturali.

Giunta Torquati: dentro anche la lista Calenda

Dopo l’endorsement alla vigilia del turno di ballottaggio posto in Giunta anche per Tommaso Martelli, candidato presidente della lista Calenda sindaco. Martelli, vicino ad Italia Viva “ma senza tessere di partito in tasca”, sarà l’assessore a Politiche del Commercio e delle Attività Produttive, Politiche dello Sport. Non scontato però che la civica Calenda entri con i suoi due assessori Elisa Marzia Vitaliano e il primo dei non eletti Max Petrassi nella maggioranza. “Ancora non ne abbiamo parlato, ma è chiaro che la scelta sarà collegiale. La mia è una scelta che segue un confronto con il presidente Torquati su alcune questioni del territorio, quando mi ha proposto l’incarico ho ritenuto corretto entrare nel governo per portare avanti quei punti che avevamo nel programma e che i cittadini hanno votato”. La lista Calenda nel Municipio XV è stato il secondo partito più votato con il 18,91%, dietro di appena un punto a FdI (19,94%). Tra le questioni “scritte nero su bianco che vogliamo affrontare e risolvere” la riqualificazione di Piazza Monteleone da Spoleto, la bonifica della discarica di via del Baiardo, la viabilità el laghetto di Tor di Quinto e la convenzione dell’Olgiata affinchè resti un comprensorio privato e autogestito, oltre al rafforzamento delle convenzioni pubblico-private per la gestione di spazi verdi e asili nido.

Torquati sulla lista Calenda sindaco

“Sentiamo la responsabilità di fare in modo che le cittadine e i cittadini assistano a dibattiti non sugli schieramenti, ma sulle idee e sulle questioni territoriali. Sulle cose da fare. Un principio che va salvaguardato. La scelta di campo della lista Calenda nel nostro territorio è stata politica, se avesse vinto il centrodestra, avanti di parecchi punti al primo turno, avrebbe preso un seggio in più. Invece ha scelto noi perchè in politica conta la concretezza delle cose da fare. Una scelta coraggiosa e politica” – ha detto Torquati.

Il minisindaco mantiene le deleghe a Politiche della pianificazione Urbanistica e delle Periferie e Grandi Opere; Politiche del Turismo e Grandi Eventi; Politiche del Personale; Politiche della Mobilità; Rapporti con la Protezione Civile, Polizia Locale e organi di Sicurezza Pubblica.

Le priorità di Torquati per il territorio del Municipio XV

“Queste sono nomine condivise e senza alcun condizionamento. Sono scelte importanti. E’ una squadra forte, la più forte di Roma, insieme – ha proseguito Torquati – ad un Consiglio Municipale di forze rinnovate e allo stesso tempo con grande esperienza. Dovremo rappresentare tutti: chi ha votato la coalizione a mio sostegno e chi no, chi ha scelto di non votare. Dobbiamo restituire a cittadini la fiducia nella politica, restituendo dignità alla politica stessa ”. La prossima settimana la composizione delle commissioni consiliari: “Stileremo le priorità sui vari temi e ci divideremo gli incarichi. Continueremo a contare sull’apporto di tutta la comunità perchè solo insieme si può governare. Di emergenze ne abbiamo tante e anche di questioni aperte: tra tutte edilizia scolastica, trasporto e assistenza degli alunni disabili; il rilancio e il riconoscimento ufficiali delle aree mercatali, il risanamento di alcuni mercati rionali e il risanamento ambientale sul quale abbiamo già iniziato a lavorare. C’è poi il tema dei rifiuti e la promozione del territorio e delle sue eccellenze. Per i lavori pubblici – ha concluso Torquati – partiremo dall’impianto di via Procaccini e dal risanamento idraulico di Prima Porta”.

La nota della lista Calenda

A stretto giro arriva il commento di Flavia De Gregorio, consigliera comunale: “Durante la campagna elettorale tutti i candidati della lista Calenda sindaco hanno fatto una promessa chiara agli elettori. Ovvero che non saremo entrati in maggioranza nel caso di una sconfitta al primo turno. Su questa base abbiamo ottenuto 220.000 voti diventando la prima lista della capitale. Oggi questa promessa viene tradita da parte del candidato alla Presidenza del XV Municipio, Tommaso Martelli, indicato da Italia Viva. Riteniamo questo fatto estremamente grave è indice di un comportamento poco serio ed eticamente scorretto”.

(RomaToday)