Letta Ipotizza per Elly Schlein un ruolo in un (ipotetico) governo progressista del dopo Draghi

Il segretario del partito democratico parla dei saggi di Agorà Gianrico Carofiglio, Andrea Riccardi, Annamaria Furlan, Monica Frassoni, Carlo Cottarelli ed Elly Schlein.

Rispetto all’ipotesi che fa rabbrividire di vedere Salvini e Meloni con il loro codazzo sovranista in un governo qualsiasi altra ipotesi sarebbe più potabile.

Poi, certo, se alle prossime elezioni ci fosse una maggioranza in grado di sostenere un governo progressista il ‘sogno’ di Letta sarebbe di grande aiuto per l’Italia.

“I sei saggi delle Agorà sarebbero perfetti per un governo dopo quello di Draghi”. Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, al videoforum di Repubblica. Sono Gianrico Carofiglio (lo scrittore) Andrea Riccardi (della comunità di Sant’Egidio e già ministro) Annamaria Furlan (ex segretaria della Cisl) Monica Frassoni (esponente dei Verdi) l’economista Carlo Cottarelli ed Elly Schlein, vide-presidente dell’Emilia Romagna e figura in ascesa nella sinistra.

Ottimi i nomi dei sei saggi, magari con un occhio anche a Susanna Camusso che ha guidato con grande piglio e competenza la Cgil.

Ma insomma: la strada uno alle elezioni è irta di ostacoli. E ci sarà da lavorare molto

(Globalist)