Meloni finalmente ammette: “Non sono antifascista”

La leader di Fratelli d’Italia poi specifica: “Ma non perché io sia fascista, ma perché l’antifascismo che ho conosciuto io sparava ai ragazzini di 16 anni”

La aspettavamo da tempo, questa ammissione di verità da parte di Giorgia Meloni. Oggi è finalmente arrivata: “Se voglio dire una volta per tutte che sono antifascista? No, ma non perché sono fascista, perché l’antifascismo come l’ho conosciuto io era quello che sparava addosso ai ragazzini di 16 anni”.

Meloni lo ha dichiarato in una risposta al giornalista Enrico Lucci prima della conferenza stampa nella sede del partito a Roma sul tema del carcere ostativo.

Insomma, Giorgia Meloni fatica a riconoscere la matrice fascista dell’assalto di Forza Nuova alla sede della Cgil, è restia alle commemorazioni delle stragi del nazifascismo però non se la sente di dichiararsi antifascista.

(Globalist)