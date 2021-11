Covid: aumentano ancora terapie intensive e ricoveri: altri 68 morti

Sono 6.032 i nuovi casi di Covid su 645.689 tamponi, per un tasso di positività dello 0,95%.

Sono 6.032 i nuovi casi di Covid su 645.689 tamponi, per un tasso di positività dello 0,95%, mentre i morti delle ultime 24 ore sono 68. Secondo i dati del ministero della Salute i ricoveri aumentano sia nelle terapie intensive (+6), sia nei reparti ordinari (74), mentre si contano 4.613 guariti. Crescono ancora gli attualmente positivi, che tornano sopra quota 100mila: 1.430 in più, cioè 100.205 in tutta Italia.

Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.818.705, i morti 132.491. I dimessi e i guariti sono invece 4.586.009, con un incremento di 4.613 rispetto a lunedì.

(Globalist)