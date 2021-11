Liceo Visconti occupato: “Il Ministro Bianchi deve dimettersi, è in corso aziendalizzazione della scuola”

Dalle 21 di domenica 7 novembre l’istituto a due passi dal Pantheon è in stato di agitazione. Tra le richieste, anche che l’esame di maturità resti invariato rispetto agli ultimi due anni

Subito dopo la fine della protesta al liceo Virgilio, ecco che viene occupato un altro istituto a Roma, il sesto: è il Visconti, in piazza del Collegio Romano. Un gruppo di studentesse e studenti, con l’aiuto del collettivo Osa, la sera di domenica 7 novembre intorno alle 21 ha preso possesso dell’edificio a due passi dal Pantheon, in pieno Centro.

“La classe politica massacra la scuola pubblica”

“L’ipocrisia amministrativa e politica che ha devastato la scuola pubblica italiana non ci lascia alternative né margini di scelta – fanno sapere in un comunicato gli occupanti – . Come parte degli studenti del Visconti abbiamo deciso di unirci a moltissimi altri licei di Roma che hanno occupato gli scorsi giorni e le scorse settimane. La classe politica del paese da decenni massacra non solo, a prescindere dal colore politico di esecutivi e maggioranze, il tessuto sociale ed economico italiano, ma è riuscita ad abbattere con trent’anni di riforme criminali uno dei modelli di scuola pubblica più efficaci ed egualitari (come da prerogativa costituzionale) d’Occidente”.

“Ministro Bianchi, si dimetta”

“Il Ministro Bianchi deve immediatamente dimettersi” la prima rivendicazione degli studenti barricati. Contro “l’aziendalizzazione della scuola, iniziata già dalla riforma Gelmini e continuata durante la pandemia”. La protesta tira in ballo anche gli esami Invalsi e Pisa, i programmi ex alternanza scuola-lavoro “per alienarci e svilire la portata di una formazione reale che produca cittadini attivi”. Inoltre, gli studenti chiedono che l’esame di stato per il 2021-2022 ” sia identico a quello per gli anni 2019-2020 e 2020-2021, senza prove scritte e solamente prove orali: negarlo sarebbe il colmo per studenti e docenti che quotidianamente devono confrontarsi con il trauma didattico che è stata la Dad”.

Spazi negati

Inoltre, si punta il dito contro “un’altra grave lacuna nel percorso di educazione e formazione degli studenti italiani: l’educazione sessuale e affettiva. L’Italia è fra gli ultimi Paesi europei a non averla implementata nel programma, impedendo agli studenti di acquisire una cultura approfondita e scientifica su tematiche che li riguardano, come la contraccezione e le malattie sessualmente trasmissibili”. E come successo in altri licei occupati o in sciopero, come il Cavour e il Manara, anche dal Visconti chiedono di riappropriarsi degli spazi “negati”: “L’anno scorso il Ministero dei Beni culturali ci ha negato degli spazi ad uso didattico – denunciano – , adiacenti alla nostra porzione di Collegio romano, costringendoci di fatto a restare in Dad in una percentuale di studenti maggiore di quanto fosse obbligatorio per legge.

“Occupiamo per maggiore visibilità”

Quest’anno invece, per i lavori di riparazione del solaio oltremodo lenti per responsabilità formale della Soprintendenza ai monumenti di Roma, organo del Mibact, un’intera sezione, ogni due mesi, deve recarsi in una succursale nei pressi di largo Argentina, frammentando la vita della comunità studentesca, già reduce di troppi contraccolpi, oltre a dover cambiare orario ogni due mesi. Deve essere chiaro alla Dirigente, al personale ATA, ai docenti e al resto degli studenti che noi stiamo compiendo questo gesto estremo per raggiungere casse di risonanza mediatica più ampie, nell’interesse comune e condiviso del vivere sereno della comunità scolastica”.

