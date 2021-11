I due gemelli che hanno aggredito un giornalista a Milano sono stati denunciati

Durante la manifestazione dei no-green pass a Milano sono state denunciate in totale 11 persone. Tra queste due sorelle che dovranno rispondere di otto imputazioni. Identiuficate 115 persone

Undici persone sono state denunciate alla magistratura e altre 115 identificate dopo la manifestazione ‘no green pass’ di sabato a Milano. Delle 11 persone accompagnate in Questura, due sorelle di 47 e 54 anni sono state denunciate per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate.

Un 21enne sardo è stato denunciato per il porto di un coltellino e per danneggiamento aggravato dopo aver imbrattato un veicolo della Polizia di Stato; due gemelli di 23 anni, ritenuti responsabili dell’aggressione verbale a un giornalista, per il porto di un coltello e resistenza a pubblico ufficiale l’uno e per violenza privata l’altro; un 29enne per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e accensione pericolosa (di un fumogeno); un 39enne per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata nei confronti di un giornalista; un 49enne per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, oltraggio a pubblico ufficiale e istigazione a disobbedire alle leggi.

Tre uomini, infine – un 24enne bergamasco, un 26enne e un 34enne lecchesi – per manifestazione non preavvisata, istigazione a disobbedire alle leggi, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Nei confronti di questi due ultimi cittadini lecchesi, il Questore ha emesso il foglio di via obbligatorio dal comune di Milano per un anno.

(Agi)

28

La Banca Mondiale promette un impegno da 25 miliardi di dollari l’anno per il clima

Nel piano rientrano l’agricoltura e il settore alimentare. Draghi aveva lamentato lo scarso impegno dell’organizzazione. L’annuncio a Glasgow: “Affrontare il cambiamento climatico è urgente e il nostro approccio traduce l’ambizione in azione”

La Banca Mondiale si è impegnata a stanziare in media 25 miliardi di dollari all’anno in finanza per il clima fino al 2005 tramite il suo Climate Action Plan, attraverso “progetti e programmi di grande impatto che riducono le emissioni di gas serra, promuovono l’adattamento, riducono la povertà e la disuguaglianza”. L’annuncio arriva alla Cop26 di Glasgow: “Affrontare il cambiamento climatico è urgente e il nostro approccio traduce l’ambizione in azione“.

L’annuncio arriva negli ultimi giorni per la conferenza sul clima in terra scozzese. Il documento che ne uscirà, mercoledì prossimo, cercherà di smentire le accuse dei giovani ambientalisti secondo i quali la Cop26 è stata inutile e poco concreta.

(Agi)