CoP26: greenwashing o l’accordo del secolo?

Siamo ancora molto lontani da ciò che chiedono i ragazzi: emissioni nette zero entro il 2030, non durante e non dopo

All’indomani della giornata Youth4Climate l’aria che si respira è ancora di forte incertezza.

Da un lato il grande annuncio che i giovani saranno inclusi negli anni a venire nei negoziati sul clima, dall’altro tante domande.

Sarà un evento a margine o entreremo nei negoziati veri e propri?

Stiamo ammettendo sottovoce che questa non sarà l’ultima COP? Quella della svolta?

Sta di fatto che siamo ancora molto lontani da ciò che chiedono i ragazzi, emissioni nette zero entro il 2030, non durante e non dopo.

Siamo molto lontani dal supportare come dovremmo i paesi in via di sviluppo e dal finanziare la ricerca per avere un futuro. Ci chiamavano catastrofisti ma ora le catastrofi stanno avvenendo e sono sotto gli occhi di tutti.

Nei giorni scorsi a Glasgow ci sono state due manifestazioni molto grandi, sembrava di essere tornati al 2019. C’era la stessa energia e lo stesso calore, con la differenza che erano presenti giovani da ogni angolo del pianeta. Dagli indigeni agli africani, c’eravamo anche noi italiani.

Eravamo tutti lì a chiedere di prendere sul serio il nostro futuro (anche il loro) altrimenti è e sarà solo una presa in giro.

Mentre stiamo qui a discutere di questa enorme crisi, le emissioni sono in costante aumento, secondo il Global Carbon Tracker si stima che nel 2021 aumenteranno del 4,9% rispetto al 2020.

Non abbiamo bisogno di polemiche, di continuare a parlare del problema abbiamo bisogno di soluzioni!

Ad oggi fare un bilancio vero e proprio non è ancora possibile, di ora in ora l’accordo si modifica e prende forma. Notizie confermate e notizie smentite, i giochi sono ancora aperti. L’importante è non abbandonare la nave con l’oceano in tempesta e al 12 Novembre le conclusioni!

(Huffpost)