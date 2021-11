🛑 INFORMAZIONE URGENTE – LUNEDI’ SCIOPERO NAZIONALE DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 🛑

Si rende noto che a seguito di uno sciopero NAZIONALE del settore igiene urbana, nella giornata di oggi, lunedì 8 novembre 2021, potrebbero verificarsi dei disservizi nel sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti e potrebbe non essere garantita l’apertura dell’isola ecologica .

In caso di mancato ritiro, l’utenza è invitata a ritirare in casa il mastello ed esporlo per la raccolta successiva .

Mi scuso con voi per lo scarso preavviso, ma ne sono venuto a conoscenza soltanto ora.

Alessio Pascucci

Ps oggi compie gli anni una mia amica, nostra cittadina molto speciale: Giulia. Consentitemi di farle gli auguri anche qui.