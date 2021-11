Landini vuole risposte da Draghi. Un po’ anche il Pd

Il segretario Cgil ventila lo sciopero generale sulla manovra. Il ministro Orlando: “Non basta avere le piazze vuote, serve un nuovo dialogo sociale”

Draghi ribadisce a tutti gli interlocutori l’intenzione di confrontarsi con i sindacati, ma su fisco e pensioni ancora non c’è nessuna convocazione. E’ in chiave di “sollecito” più che di “minaccia” che viene dunque letta l’intervista in cui Maurizio Landini ventila lo sciopero generale a dicembre in assenza di “risposte dal governo”. E tuttavia, basta a mettere in fibrillazione l’ala sinistra della maggioranza, a partire dal Pd. Che da un lato va in pressing sulla linea del “dialogo fino alla fine” con la Cgil e le altre sigle per non pregiudicare la “pace sociale”. Come avvisa il ministro del Lavoro Orlando: “Non basta la crescita del Pil per non aver tensioni, non basta avere le piazze vuote, serve un nuovo dialogo sociale”. Dall’altro lato i Dem si preoccupano per i tempi della legge di Stabilità, che dovrebbe approdare martedì in Senato già in forte ritardo, e con la prospettiva che Montecitorio – salvo miracoli – si riduca a “bollinare” in extremis quello che uscirà da Palazzo Madama, con il ricorso al voto di fiducia.

A Palazzo Chigi le parole di Landini vengono accolte nel più assoluto silenzio. Fonti vicine al premier lasciano filtrare ottimismo e un pizzico di frustrazione: “Ci confronteremo ancora con la Cgil, ovviamente, è utile e doveroso. Ma facciamo due mestieri diversi”. Come a dire: c’è un tempo per tutto. In questo primo sabato di novembre, la politica sta alla finestra. Ed è il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a rispondere con durezza al leader sindacale: “Le soluzioni si trovano insieme, la minaccia dello sciopero non è la strada, in questo momento gli italiani chiedono tutto tranne che di andare in piazza”.

Landini ha alzato il livello di scontro, dopo che Draghi ha abbandonato il tavolo sulle pensioni: “Il premier cerca solo la mediazione ma rinviare le decisioni non serve al Paese. Non può convocarci 48 ore prima del Consiglio dei ministri e dirci cosa ha deciso senza discutere”. Non va il metodo, ma il leader della Cgil espone anche una piattaforma: tutti gli 8 miliardi di tagli fiscali a favore di dipendenti e pensionati, misure contro il precariato selvaggio, pensioni di garanzia per i giovani (la dote di 600 milioni per le pensioni è lungi dal bastare), sì al reddito di cittadinanza. Le distanze con gli industriali sono forti, sul cuneo fiscale e soprattutto sul taglio dell’Irap che per Landini non va fatto. Quanto al “patto per l’Italia” lanciato da Bonomi la risposta è tranchant: “Non siamo nel 1993”.

Tace anche Letta, ma nel Pd si considera che il capo del più grande sindacato italiano non abbia tutti i torti. Almeno, nella chiave di invitare l’esecutivo a “darsi una mossa”. Draghi non li ha ancora chiamati né sul fisco, che è la prima emergenza, né ha fatto passi preparatori verso l’apertura di un tavolo per le pensioni nel 2022. Non che lo sciopero per il Nazareno sia la soluzione – affatto – ma lo spettro va scongiurato con un “aumento del dialogo”. Anche perché nei palazzi della politica l’allarme sui tempi della manovra comincia a diffondersi. Già in ritardo di quasi un mese – doveva approdare in Parlamento a metà ottobre, in parallelo al documento programmatico di bilancio a Bruxelles – si candida ad essere più blindata, della scorsa. Mentre Orlando, en passant, dimentica la consegna del silenzio sul Quirinale: “Draghi non è facilmente fungibile ma nemmeno l’unica riserva della Repubblica”.

A sinistra, la sintonia con Landini è più netta: “Il mio giudizio sulla manovra è negativo su pensioni e precariato – avvisa Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana – Non si combattono le diseguaglianze. C’è un tema di metodo, ma anche di merito: Draghi non convoca i sindacati in tempo consono perché non ha interesse a condividere certe scelte. Non è certo inconsapevole“. Di parere diametralmente opposto Ettore Rosato: “Il governo sta usando grande equilibrio nelle scelte e grande rispetto per le parti sociali. La risposta della Cgil non mi pare adeguata al momento che viviamo. La strada di distribuire le risorse utili a imprese e lavoratori per far ripartire l’economia è quella gusta”.

Il parlamentare di Italia Viva sottolinea un tema che molti nella maggioranza condividono: “Questa è una manovra in cui non si tolgono ma si redistribuiscono risorse. Minacciare lo sciopero in questa fase è una contraddizione inspiegabile”. E dentro Forza Italia c’è chi legge la questione come una “reazione identitaria” da parte della Cgil. Ricordando i distinguo sindacali sul via libera al green pass in fabbriche, uffici e aziende. Con una chiosa a metà tra realismo e rassegnazione: “Monti aveva lo stesso stile, solo che impugnava le forbici. I sindacati si lamentano di scoprire le cose 48 ore prima? Ma i partiti le scoprono dopo di loro… Questa fase è così”.

(Huffpost)