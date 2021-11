Giulia Sala, Presidente del Consiglio Comunale di Bracciano

Si è appena concluso il primo consiglio comunale con Marco Crocicchi Sindaco.

Non posso nascondere la mia emozione e, allo stesso tempo, l’orgoglio per l’elezione a Presidente del Consiglio Comunale di Bracciano.

Ringrazio ognuno di voi per la fiducia, i cittadini e le cittadine che mi hanno permesso di sedermi in consiglio comunale, ringrazio il Sindaco di Bracciano e tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione.

Da qui mi sento di dover rivolgere un saluto a tutti coloro che si sono messi in gioco in questa tornata elettorale in termini di idee e proposte per il nostro paese.

Accolgo questa fiducia con grande senso di responsabilità e spirito di servizio verso Bracciano e i cittadini tutti.

Come recita l’art. 54 della nostra Costituzione adempirò le mie funzioni con Disciplina ed Onore.

Guiderò l’aula, organo supremo di democrazia, senza alcuna distinzione, affinché sia garantito, tra i gruppi presenti, lo svilupparsi del democratico confronto e, con esso, siano tutelate tutte le posizioni e le opinioni che saranno espresse nel corso del percorso che abbiamo appena avviato.

Ci attendono grandi sfide!

È necessario, come abbiamo sostenuto con forza nei mesi scorsi, ricominciare a dialogare tra forze politiche e con i cittadini.

Farò in modo che in quest’aula si sviluppi una dialettica, anche serrata ma corretta, sempre rivolta ad affrontare concretamente ed in maniera risolutiva tutte le questioni più importanti che interessano la nostra comunità.

Questa Aula sarà un luogo aperto, condiviso, trasparente.

Ogni giorno. Tutti i giorni.

Grazie ancora, buon lavoro a tutti.

Giulia Sala

Grazie a te Giulia, per la passione e l’impegno che hai messo in questa campagna elettorale, e ancor di più per quello che metterai nella tua nuova funzione, che siamo certi svolgerai con capacità, serenità, e grande senso delle Istituzioni

