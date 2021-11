Sisma:ok da Giunta a collaborazione con centro ricerca C.E.R.I.

Collaborazione finalizzata alla realizzazione delle attività di ricerca e studio sulla prevenzione sismica e a sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio collegato al fenomeno.

È stato approvato oggi dalla Giunta Regionale del Lazio l’accordo di cooperazione istituzionale, tra la Regione Lazio e il Centro di Ricerca C.E.R.I. (Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici) – Sapienza Università di Roma, finalizzato alla realizzazione delle attività di ricerca e studio sulla prevenzione sismica e a sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio collegato al fenomeno.

L’iniziativa, promossa dall’Assessore ai Lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità, Mauro Alessandri, di concerto con l’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, scuola e formazione, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, prevede una serie di attività quali la realizzazione di un documentario sul tema della prevenzione sismica e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma; la realizzazione di materiale scientifico e didattico, anche video e fotografico, rivolto in particolare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado; ricerca scientifica; prodotti comunicativi, anche innovativi, sviluppati al fine di diffondere nella cittadinanza l’importanza della prevenzione dai rischi geologici.

“Radicare, soprattutto tra i giovani, la cultura della prevenzione e della sicurezza nonché promuovere iniziative di memoria e ricordo di episodi che hanno colpito così duramente la nostra Regione, è un obiettivo che le istituzioni devono perseguire in tutti i modi. Quello proposto con questa collaborazione è un esempio che reputo virtuoso perché unisce competenze e conoscenze e le mette al servizio dei cittadini. Un traguardo raggiunto da un comune senso di responsabilità nei confronti del territorio e delle persone”, ha dichiarato l’Assessore ai Lavori pubblici e tutela del territorio, mobilita’, Mauro Alessandri.

“Parlare di prevenzione e spiegare, specialmente nelle scuole e con i ragazzi e le ragazze, i giusti comportamenti da tenere per la sicurezza dei singoli e dei nuclei familiari, è fondamentale. Il Lazio, che ha vissuto da vicino il dramma del terremoto, ha molto a cuore questo lavoro e a dimostrarlo è anche il fatto di essere la prima ed unica regione ad aver istituito per legge nel 2020 la giornata sull’alfabetizzazione sismica. Si tratta di tutti strumenti utili ad intercettare l’attenzione dei cittadini affinché le comunità di questo territorio possano guardare al futuro con maggiore consapevolezza e fiducia”, ha concluso l’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, scuola e formazione, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino.

