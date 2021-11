Giovedì 4 a Trevignano: “L’affare Modigliani” di Claudio Loiodice e Dania Mondini.

Truffe, esposizioni con quadri falsi, prolifici falsari, fondazioni nate dal nulla. Guerre intestine che ruotano attorno a critici d’arte o presunti tali e malfattori che negli ultimi decenni hanno fatto la loro fortuna legando il proprio nome a quello di Amedeo Modigliani.

Mercanti disposti a tutto, il cui unico interesse è il profitto. Opere che in poco tempo acquisiscono un valore immenso, decuplicando le stime. Un business pari ad almeno 11 miliardi di euro, che probabilmente non sarà sfuggito alla criminalità organizzata e ai riciclatori internazionali. A fronte di 337 opere censite nel catalogo più accreditato, sul mercato oggi ne circolano oltre 1200 a firma dell’artista. Nemmeno un’opera su quattro è originale. Intorno alla figura e ai dipinti di Modigliani continuano da esattamente un secolo a intrecciarsi segreti, crimini e misteri. In questo libro incontreremo personaggi che hanno lasciato un segno perpetuo nella storia dell’arte, come Pablo Picasso. Solcheremo le strade e i vicoli della Parigi dei primi del Novecento e ci rimarremo per settant’anni, poi arriveremo in Italia, seguendo il destino funesto e criminale di tutti i grandi protagonisti di una storia che ci ha affascinato e che siamo certi conquisterà anche molti lettori.

Otto capitoli che ci hanno portato a visitare molte città italiane (Livorno, Roma, Genova, Palermo…), ma anche Londra, Ginevra, per raccogliere testimonianze preziose e documenti, molti dei quali inediti e rivelatori, qui per la prima volta resi pubblici. Questo e molto altro, in un’inchiesta che svela trame e interessi illeciti all’ombra del grande Modì, a cento anni dalla morte.

Alcune citazioni presenti nel romanzo:

“Quando mi sono trovata dinanzi ai quadri mi è venuto da piangere…

Una truffa.”

Isabella Quattrocchi, perito per le opere d’arte,

da trentacinque anni collabora con le procure italiane

“È tutto falso. Jeanne Modigliani non ha scritto una sola riga di quegli atti di donazione.”

Silvia Benini, grafologa giudiziaria

“Se lei ha un quadro falso vale zero, se riesce a legittimarlo attraverso le mostre, l’opera assume un valore di mercato sempre più alto.”

Marc Restellini, tra i massimi esperti di Modigliani al mondo. È stato uno dei primi a denunciare la presenza di falsi

