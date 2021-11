Genialità e umanità, Giorgio Parisi e i diversi che cambiano il mondo (di L. Maffei)

Da neurofisiologo mi affascina il suo cervello, dominato dall’intuizione, dalla creatività, dai concetti globali piuttosto che seriali

Conosco il premio Nobel Giorgio Parisi da gran tempo. Il prof. Radicati, illustre fisico teorico, ed io, neurofisiologo, insistemmo molto per averlo alla scuola Normale di Pisa, ma Giorgio non cedette mai, si limitava a venire sovente alla scuola Normale facendo lezioni e conferenze. Io ne ho sempre avuto una grande ammirazione e successivamente ho continuato a torturarlo perché accettasse di fare il presidente dell’Accademia dei Lincei. In questo caso batti e ribatti, ebbi successo.

Giorgio è diverso, ha nei suoi geni la genialità, ma anche una grande umanità. Con lui condivido l’idea che gli uomini hanno gli stessi diritti e doveri e che le disuguaglianze sono una vergogna. Giorgio è un uomo diverso, un po’ strambo: per usare le parole di Einstein, sono i diversi che cambiano il mondo.

Essendo un neurofisiologo mi viene spontaneo di pensare al suo cervello, di genio, di uomo buono.

Il nostro cervello ha 2 emisferi apparentemente uguali nella forma e struttura, ma funzionalmente diversi. Il sinistro possiede i centri del linguaggio e, nei destrimani, è considerato la parte del cervello dove predomina il cervello razionale, le funzioni di calcolo e l’abilità logico matematica; l’emisfero destro è invece l’emisfero funzionalmente più antico, non parla, è muto, è più istintivo e emotivo e creativo e dominante per riconoscere le immagini e la Gestalt nel suo insieme, si direbbe che lavora nello spazio ricevendo gli stimoli in parallelo; il sinistro è analitico lavora nel tempo in maniera seriale.

Giorgio a 25 anni racconta: ero nella vasca da bagno a casa dei miei genitori e a un certo momento riuscii a concentrarmi e venne la luce dell’interpretazione di determinate equazioni, non completai i calcoli e così, usando le sue parole, “mi feci scappare il premio sotto il naso”. Questa sua intuizione, poi pubblicata, è stata un grande contributo alla sua fama internazionale e al premio Nobel.

Giorgio non ascolta molto perché capisce subito quello che vuoi dirgli alle prime parole. Giorgio non è un grande parlatore, come non lo era neppure Einstein; una prima analisi del suo cervello, quello di un fisico teorico, potrebbe suggerire che il suo cervello è dominato dalla razionalità dall’analisi analitica degli eventi e quindi dall’emisfero sinistro.

Io propongo invece che Giorgio è dominato dall’intuizione, dalla creatività, dai concetti globali piuttosto che seriali come faceva anche Einstein, e come molti grandi fisici e matematici. Le mie sono divagazioni stravaganti, perché i due emisferi sono collegati da 200 milioni di fibre riunite nel corpo calloso e l’informazione di un emisfero passa immediatamente all’altro e quindi lavorano armonicamente insieme. Giorgio ha l’intuizione, emisfero destro, che poi passa al sinistro per il controllo razionale dell’intuizione e le sue implicazioni.

Giorgio è un genio ed io ho una grande ammirazione per lui, e come scrive Cicerone, la grande ammirazione genera affetto.

Lamberto Maffei, presidente emerito dell’Accademia dei Lincei

(Huffpost)