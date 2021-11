Cop26, Ue e Bill Gates: “Un miliardo di investimenti in tecnologie per il clima”

Prende il via ‘Eu Catalyst Partnership’, in campo anche Bei

Via alla ‘Eu Catalyst Partnership’, programma da 1 miliardo di dollari per incoraggiare gli investimenti in tecnologie per il clima. Lo ha annunciato da Glasgow la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen. Il programma vedrà l’impegno comune dell’Ue, del fondatore di Microsoft Bill Gates e della Banca Europea degli Investimenti. “E’ l’innovazione che traccia la strada, è questo ciò che i nostri cittadini vogliono e noi non li deluderemo”, ha affermato von der Leyen.

“La svolta è l’innovazione ma forse ci sono degli alti rischi per le aziende all’inizio anche perché la produzione sul mercato rischia di non essere competitività”, ha spiegato von der Leyen sottolineando che le risorse verranno dai “settori pubblico e privato” e che, tra i possibili settori di riferimento ci sarà quello dei “carburanti per l’aviazione sostenibili”.

“Servono nuove tecnologie, nuove politiche, nuovi mercati e ciò richiede significativi investimenti in partnership tra il settore pubblico e quello privato. L’Europa ha dimostrato un consistente impegno sul clima, sin dall’inizio”, ha spiegato Gates durante la conferenza stampa di presentazione definendo “un grande esempio” il pacchetto ‘Fit for 55’.

(Huffpost)