⭕️ MINNUCCI (PD) “BENE PROROGA OPERATORI SANITARI, ORA AVANTI VERSO LA STABILIZZAZIONE”

Roma 3 novembre – “Non posso che salutare con soddisfazione l’accordo raggiunto oggi tra la Regione Lazio e le organizzazioni sindacali per la proroga fino al 31 dicembre 2022 del personale assunto a tempo determinato per l’emergenza Covid.”

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci che continua: “Si tratta di una buona notizia per circa 5 mila operatori sanitari, che, non dobbiamo dimenticarlo, sono stati assunti proprio per fronteggiare l’emergenza pandemica.

Da quell’esperienza tremenda abbiamo appreso quanto sia irrinunciabile il ruolo degli operatori sanitari nelle nostre vite, ecco perchè questo di oggi deve rappresentare un primo passo verso la stabilizzazione definitiva: un traguardo per loro e per tutta la nostra comunità”.