Conte apre a Draghi al Quirinale, “ma contrari a votare un attimo dopo”

″È prematuro ma non possiamo escluderlo. Lavoreremo sul candidato migliore e lui rientra in questa descrizione”

″È prematuro ma non possiamo escludere”. Giuseppe Conte apre all’ipotesi di Mario Draghi al Quirinale. Nel corso di Mezz’ora in più, su Raitre, il presidente dei 5 stelle smentisce un veto sul nome del premier. “Forse leggete retroscena giornalistici che non ci appartengono. Non è mai successo – assicura Conte – non c’è nessun veto, assolutamente”.

Conte ribadisce che “non lo escludiamo, ma dobbiamo fare tante verifiche con lui e rispetto alla situazione complessiva politica, istituzionale e del paese”. L’elezione del presidente della Repubblica deve avvenire con un “percorso trasparente con gli altri partiti, per il bene del paese. Va avviato un confronto anche con le forze politiche di centrodestra, stiamo parlando di eleggere il garante dell’unità nazionale, una personalità in cui riconoscerci, perché di fiducia e di garanzia. È fondamentale il confronto con diversi schieramenti”.

Secondo l’ex premier, però, “nella prospettiva di Draghi al Quirinale, se dovessimo verificare che ci sono tutte le condizioni, non dobbiamo però pensare che poi si vada subito alle elezioni. Perché abbiamo l’obiettivo di mettere in sicurezza il Paese dalla pandemia, poi dobbiamo continuare a spingere sul 6% di Pil grazie alle politiche espansive che abbiamo iniziato nel 2020 e continuiamo con la legge di bilancio. Dobbiamo avviare bene il Pnrr. Pensare di eleggere un presidente della Repubblica e un attimo dopo votare non è nell’ordine delle cose” conclude Conte. “Non abbiamo nessuna fretta di andare a votare…”.

(Huffpost)