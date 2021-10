La stretta di mano di Draghi col “dittatore” Erdogan: “Rafforzare partenariato”

Libia e Afghanistan i temi chiave dell’incontro fra i due, con particolare rilevanza sul tema del migranti

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al suo arriva alla Nuvola per il vertice del G20 è stato accolto dal presidente Mario Draghi. Si è trattato della prima stretta di mano tra i due leader dopo le tensioni seguite alle dichiarazioni di Draghi, che nello scorso aprile definì il presidente turco “un dittatore”. Tra i due c’era stato solo un colloquio telefonico dopo le tensioni.

Draghi si era scagliato contro Erdogan per il Sofagate: aveva ospitato un summit con i vertici dell’Ue, ma la presidente dell’Unione europea, Ursula von der Leyen, era rimasta senza una sedia: il premier si era detto “dispiaciuto per l’umiliazione subita da von der Leyen con questi, chiamiamoli per quello che sono, dittatori”. Durissima la replica del ‘sultano’: “L’uscita del presidente del Consiglio Italiano denota una totale mancanza di equilibrio, assoluta impertinenza e volgarità. Le sue parole hanno colpito come un’ascia le relazioni tra Italia e Turchia, che erano giunte a un livello assai buono fino a quando il signor Draghi non ha parlato in questo modo. Prima di parlare di Erdogan in questi termini tenga bene a mente la propria storia” aveva detto il leader turco.

Alle 14 il bilaterale fra Draghi ed Erdogan. A cui segue una nota di Palazzo Chigi in cui si auspica un “rafforzamento del partenariato bilaterale” fra Italia e Turchia. I due leader hanno affrontato, in un “costruttivo scambio di vedute” le “relazioni fra Ue e Turchia, la crisi afghana e la stabilità nel Mediterraneo”, con particolare attenzione alla Libia.

Bilaterale a margine del G20 anche tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Un vertice per sanare il Sofagate. A suggellare il bilaterale, a cui ha preso parte anche il commissario Paolo Gentiloni, una stretta di mano tra i due, rilanciata anche dall’account ufficiale della presidenza turca.

(Huffpost)