La rabbia del mondo Lgbt a Bologna: “Non è un Paese per Renzi, Salvini e Meloni”

“Crescentone” occupato dai manifestanti: migliaia in piazza Maggiore per protestare contro lo stop al Ddl Zan

Migliaia di persone hanno riempito piazza Maggiore, nel cuore della città di Bologna, per protestare nuovamente contro la bocciatura della legge anti-omofobia decisa, con voto segreto, a Palazzo Madama. Dopo il corteo di mercoledì sera, Rivolta pride, la rete cittadina di collettivi Lgbt, torna in piazza a Bologna per far sentire la propria voce dopo l’affossamento, avvenuto proprio mercoledì in Senato, del ddl Zan.

Il ‘crescentone’ della principale piazza cittadina, davanti alla basilica di San Petronio è stato completamente occupato dai manifestanti, con musica, cartelli, striscioni e bandiere arcobaleno. Un’iniziativa che fa il paio con quanto deciso dal neo sindaco Matteo Lepore, che ha stabilito che questa sera Palazzo Re Enzo sarà illuminato con i colori dell’arcobaleno, mentre da oggi una bandiera arcobaleno sarà esposta su Palazzo d’Accursio, sede del Comune, che si trova proprio in piazza Maggiore. Di diverso tenore i cartelli sollevati dai manifestanti, che riportano frasi come “Senza il ddl Zan la legge non è uguale per tutti”, ma anche critiche molto dure alla destra italiana, che ora, si legge su un cartello, è “definitivamente fascista”.

(Huffpost)