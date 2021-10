G20, la prima giornata. Draghi: “Multilateralismo unica risposta possibile”. Impegni vaghi su clima

Tra i Grandi della Terra l’accordo sul clima è in bilico, intesa sulla minimum tax. Cortei a Roma, senza incidenti

Prima giornata di lavori al G20 di Roma. Il summit è stato aperto da Mario Draghi, che ha lanciato un appello per il “multilateralismo”, definito “l’unica risposta possibile” ai problemi del mondo. Come la pandemia: la presidenza italiana ha deciso di inserire medici e infermieri nella foto di famiglia dei 20 Grandi, come riconoscimento del lavoro dei “first responders” del Covid. I leader concordano inoltre sul target di vaccinazione del 70% della popolazione mondiale entro metà 2022. Distanze restano con Russia e Cina: in videocollegamento Putin ha chiesto il riconoscimento internazionale reciproco dei vaccini in circolazione, compreso il russo Sputnik V. Xi Jinping ha esortato a “non politicizzare la pandemia”, con inevitabile riferimento alle indagini Oms per accertare se ci sia stata una fuga di laboratorio del virus da Wuhan. Il leader cinese parla anche di clima – su cui il G20 non fa passi avanti, al momento – per dire che i Paesi più sviluppati devono “dare l’esempio” sulle riduzione delle emissioni.

IL SUMMIT DI ROMA IN TEMPO REALE

Ore 19.00 Russia e Cina chiedono un summit dei 5 Grandi dell’Onu. Nel loro incontro a margine del vertice del G20 a Roma, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il suo omologo cinese Wang Yi hanno sottolineato “l’urgente necessità” di convocare al più presto un vertice dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite “per cercare una risposta efficace alle attuali sfide e minacce globali”. Lo fa sapere il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione pubblicata sul suo sito.

Ore 18.00 Conclusi i lavori della prima giornata. Sul clima “sarà un’altra lunga notte”. “Le bozze finora trapelate sono versioni preliminari”, gli sherpa “sono al lavoro” e continueranno a lavorare “per tutta la notte”. Lo puntualizzano fonti di Palazzo Chigi, riguardo alle difficoltà sul nodo clima nel documento conclusivo dei lavori del G20. “Il lavoro degli sherpa continuerà a lungo, come è normale che avvenga. Il drafting è un esercizio molto complesso e le bozze circolate sono preliminari”.

Ore 17.40. Erdogan ricuce con von der Leyen e Draghi dopo il Sofagate. Bilaterale fra Draghi ed Erdogan con “costruttivo scambio di vedute” su “relazioni fra Ue e Turchia, la crisi afghana e la stabilità nel Mediterraneo”, con particolare attenzione alla Libia. Palazzo Chigi, in una nota, auspica un “rafforzamento del partenariato bilaterale” fra Italia e Turchia. Bilaterale a margine del G20 anche tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente turco. A suggellare la tregua, una stretta di mano tra i due, rilanciata anche dall’account ufficiale della presidenza turca.

Ore 17.20 Biden: “I negoziati con l’Iran riprendano”. Una ripartenza dei colloqui sul programma nucleare dell’Iran a Vienna è “in programma”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo l’incontro avuto oggi pomeriggio con la cancelliera tedesca Angela Merkel, con il presidente francese Emmanuel Macron e con il premier britannico Boris Johnson a margine del vertice G20 di Roma. Nella dichiarazione congiunta dei quattro si esprime “grave e crescente preoccupazione” per gli ultimi sviluppi in Iran e si invita il presidente iraniano Ebrahim Raisi a “cogliere l’opportunità e ad agire in buona fede per evitare una pericolosa escalation”. Ritornare al tavolo ”è l’unico modo sicuro per evitare un’escalation pericolosa, che non è nell’interesse di nessun Paese”.

Ore 17.15 Verso intesa Usa-Ue su dazi per alluminio e acciaio. Potrebbe presto esser risolta la lunga disputa commerciale sulle tariffe dell’acciaio e dell’alluminio che ha visto coinvolti gli Stati Uniti e l’Unione europea. Secondo quanto rivelano fonti alla Reuters, in base all’accordo che sarebbe imminente, i paesi della Ue potrebbe esportare – senza incappare in dazi – circa 3,3 milioni di tonnellate di acciaio all’anno negli Stati Uniti nell’ambito di un sistema di quote tariffarie. I volumi di importazione dell’acciaio più elevati sarebbero soggetti al pagamento di una tariffa, ma alcuni prodotti in acciaio sarebbero consentiti senza incappare nei dazi, a prescindere dai volumi delle quote.

Ore 16.30 Biden: “Minimum tax globale ridisegna l’economia”. “Anche se non abbiamo la stessa visione su tutte le questioni, possiamo affrontare gli obiettivi comuni” ha detto Joe Biden nel suo intervento al G20, sottolineando “l’importanza dello storico accordo sulla minimum tax” per la quale “tutti i leader hanno mostrato il loro sostegno”. “Qui al G20, i leader che rappresentano l′80% del Pil del mondo – alleati come competitors – hanno reso chiaro il loro sostegno per una forte minimum tax globale. Questo è più di un semplice accordo fiscale, è la diplomazia che ridisegna la nostra economia globale e porta risultati ai nostri popoli”.

Ore 16 Solo impegni vaghi sul clima. L’ultima versione della bozza delle

conclusioni del G20 testimonia la difficoltà di trovare un compromesso sul taglio delle emissioni e sulla lotta al cambiamento climatico. Cina e India si rifiutano di impegnarsi ad azzerare le emissioni di gas serra, sostenendo che le loro economie, e molti altri Paesi in via di sviluppo, pagherebbero un prezzo troppo alto da una stretta sui combustibili fossili. La nuova bozza elimina i riferimenti alle “azioni immediate” necessarie a limitare l’incremento della temperatura globale a 1,5 gradi centigradi, come previsto dagli accordi di Parigi, e afferma che “per mantenere l’obiettivo degli 1,5 gradi a portata di mano occorreranno azioni significative ed efficaci da tutti i Paesi”. Ancora più significativa e l’eliminazione del riferimento al 2050 come termine entro il quale portare a zero le emissioni di gas serra. Nella nuova bozza si parla genericamente di “metà secolo”, una evidente concessione alla Cina, che ha chiesto di spostare l’obiettivo al 2060, e all’India, che non ha preso finora alcun impegno specifico. La Cop 26 di Glasgow, che inizierà subito dopo la conclusione del G20, non sembra quindi partire sotto buoni auspici.

Ore 15.30 Draghi e la spinta all’empowerment femminile. “L’Italia ha messo l’empowerment femminile al centro del G20. Non ci può essere ripresa rapida, equa e sostenibile se ci dimentichiamo la metà del mondo” ha detto il premier Mario Draghi nel suo intervento al panel sul supporto alle donne. “Insieme, abbiamo intensificato l’impegno del G20 per contrastare la disuguaglianza di genere nel lavoro, promuovere la leadership femminile e rimuovere tutte le barriere alla piena partecipazione delle donne nelle nostre società e nelle nostre economie”… “Abbiamo promosso un maggiore accesso delle donne e delle ragazze alle cosiddette materie ‘Stem’ e una più equa distribuzione dei carichi domestici tra donne e uomini. Una società giusta inizia a casa e sul posto di lavoro”.

Ore 15.10 cortei a Roma: “Voi la malattia, noi la cura”. “Attualmente il numero dei manifestanti presenti al corteo in partenza dalla Piramide, è al di sotto di quello preavvisato di 5.000” rende noto la Questura in una nota. Molti gli striscioni e i cartelli a favore dei vaccini che compaiono nel corteo che sta sfilando a Roma contro il G20. “Contro Draghi e gli imperialismi. Sì ai vaccini – no ai brevetti”, recita uno striscione del Partito Comunista dei Lavoratori. Al corteo ci sono anche rappresentanze dei lavoratori Alitalia, Gkn e Whirpool. “Stop ai brevetti, vaccino diritto globale”, si legge in testa al corteo dove sfilano ragazzi e studenti. “Tu no vax io no gas”, è il cartello sorretto da una manifestante. E ancora: da “Il futuro e’ nostro, l’alternativa al G20 siamo noi” dei lavoratori della Gkn, al “Voi il G20, noi il futuro” dei portuali di Genova. “Voi la malattia, noi la cura”, ma anche “Stop brevetti vaccino di tutti” e “Insorgiamo”. A presidiare la piazza un ingente dispiegamento di forze dell’ordine, con cordoni di agenti e vari blindati.

Ore 15. Intesa G20 su vaccinazioni nel mondo. Per conseguire pienamente l’obiettivo di una vera ed equa ripresa, tutti i leader del G20 hanno sostenuto che è necessario abbattere le diseguaglianze fra Paesi ad alto e basso reddito nella disponibilità e nella distribuzione dei vaccini. L’obiettivo posto dall’Oms prevede di vaccinare almeno il 40% della popolazione globale entro il 2021 e almeno il 70% della popolazione globale entro il 2022. L’obiettivo è stato annunciato dal Presidente Draghi nel suo discorso introduttivo ed è stato condiviso da tutti i leader. Oltre a donare dosi di vaccino ai Paesi a basso reddito, è necessario aumentare la capacità produttiva e il trasferimento tecnologico in zone come l’Africa, anche per aumentare la capacità di risposta ad eventuali emergenze sanitarie future. Rilanciando i principi adottati con la Dichiarazione di Roma in occasione del Global Health Summit, la presidenza italiana ha proposto “un rafforzamento della governance globale della salute per supplire all’insufficiente coordinamento tra le autorità sanitarie e finanziarie evidenziato dalla pandemia”.

Ore 14.30. Xi: “Non politicizzate Covid”… “Paesi sviluppati diano esempio su clima”. Xi Jinping ha chiesto di rendere lo sviluppo globale “più equo, efficace e inclusivo per garantire che nessun Paese sia lasciato indietro”. Parlando in collegamento video al G20 di Roma, Xi ha affermato che la pandemia del Covid-19 ha portato molteplici crisi nel mondo, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, e che l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ha di fronte sfide senza precedenti. Quanto alla pandemia, Xi, secondo i media ufficiali, ha proposto un’iniziativa di cooperazione globale sui vaccini, ricordando che Pechino ha fornito alla comunità internazionale 1,6 miliardi di dosi. “La stigmatizzazione del Covid-19 e la politicizzazione del tracciamento della sua origine vanno contro lo spirito di solidarietà verso la pandemia” ha detto il presidente cinese. Anche per questo, Xi, nel resoconto dei media ufficiali cinesi, ha sollecitato il G20 a praticare un “vero multilateralismo” e a promuovere la costruzione di una “comunità con un futuro condiviso per l’umanità”. Sul fronte climatico, Xi ha precisato che i Paesi a economia avanzata devono “accogliere pienamente le difficoltà e le preoccupazioni dei Paesi in via di sviluppo, attuare i loro impegni sui finanziamenti per il clima e fornire la tecnologia, le capacità e altro sostegno ai Paesi in via di sviluppo”.

Ore 13.30 Putin chiede riconoscimento vaccino Sputnik. “Alcuni paesi adottano un approccio protezionistico nei confronti dei vaccini per il Covid e non sono disposti a riconoscere e registrare i vaccini. L’OMS deve aumentare la velocità con cui analizza e autorizza i vaccini e le terapie contro il Covid”. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin intervenendo al G20 in teleconferenza. “Prima questo avverrà e prima riusciremo a far ripartire l’economia, ad esempio nel settore del turismo”, ha aggiunto. Putin, ha chiesto ai Paesi del G20 di accelerare il reciproco riconoscimento dei reciproci vaccini contro il coronavirus.

La Russia ha messo a punto tre vaccini contro il coronavirus, tra cui lo Sputnik V, il primo vaccino al mondo approvato per l’uso di emergenza. “Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che, nonostante le decisioni del G20, l’accesso ai vaccini e ad altre risorse vitali non è ancora consentito a tutti i Paesi che ne hanno bisogno. Questo è causato dalla concorrenza sleale, il protezionismo e il rifiuto da parte di alcuni Paesi, tra cui i membri del G20, di riconoscere reciprocamente i vaccini e i certificati vaccinali”. Il presidente russo ha parlato anche dei rischi economici globali, puntando il dito contro gli Usa: “I massicci deficit di bilancio di molti Paesi avanzati, Usa in testa, sono alla base delle spinte inflazionistiche globali di medio termine e dunque dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Questo pone un rischio per gli imprenditori e causa un aumento dell’ineguaglianza, dunque dovremmo stabilizzare le politiche monetarie e di bilancio”.

Ore 13.00 Obiettivo 100 miliardi per gli Stati più poveri, dice Macron. I Paesi del g20 possono mettere a disposizione, con il Fondo monetario internazionale (fmi), 100 miliardi di dollari per la ripresa economica nei paesi che necessitano di sostegno. Lo ha riferito il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del g20 a Roma. La posizione è stata comunicata con un post sui social network. “Per una ripresa economica sostenibile nei paesi che necessitano del nostro sostegno, gli stati del g20 possono, con il fondo monetario internazionale, mettere a disposizione collettivamente cento miliardi di dollari” ha twittato. “La Francia è impegnata su questo. Altri paesi si stanno unendo a noi. Chiedo ai nostri partner di fare lo stesso”.

Ore 12.30 Verso intesa sulla minimum tax globale. I leader del G20 sosterranno l’accordo Ocse sulla minimum tax globale per le multinazionali con aliquota al 15% e s’impegneranno ad attuarla entro il 2023. È quanto si legge nella bozza delle conclusioni della due giorni di vertice a Roma. “Chiediamo al quadro inclusivo Ocse/G20 di sviluppare rapidamente le regole e gli strumenti multilaterali concordati, al fine di garantire che le nuove regole entrino in vigore a livello globale nel 2023”. L’accordo propone di riassegnare parte del gettito fiscale delle imprese più grandi e con elevati tassi di redditività – inclusi giganti tech come Google, Amazon, Facebook, Microsoft ed Apple – ai Paesi in cui le vendite sono effettivamente realizzate (primo pilastro), a cui va aggiunta un’imposta minima effettiva globale per le società (secondo pilastro).

Ore 12.00 Parla Mario Draghi: “Multilateralismo è la risposta”. Il presidente del Consiglio italiano ha aperto i lavori del G20 di Roma invitando i leader al multilateralismo e alla risposta coordinata per un nuovo modello economico. “La pandemia ci ha tenuti distanti, è un piacere avervi qui. Più andiamo avanti e affrontiamo tutte le sfide e più diventa chiaro che il multilateralismo sia la risposta migliore a tutti i problemi, sotto tanti punti di vista è l’unica risposta” ha detto Draghi, “dobbiamo fare tutto il possibile per superare le nostre differenze”. Oltre al Covid, anche “il protezionismo e il nazionalismo” ci hanno tenuto divisi, ha detto il premier, ma “finalmente guardiamo al futuro con ottimismo” perché “i successi delle campagne vaccinali e le azioni coordinate di governi e banche centrali ha consentito alle nostre economie di ripartire. Insieme stiamo costruendo un nuovo modello economico”. Sulla distribuzione dei vaccini anti-Covid nel mondo, però, vi sono differenze “moralmente inaccettabili” ha detto il presidente del Consiglio, i leader mondiali devono fare tutto il possibile per fare in modo che anche i Paesi a basso e medio reddito raggiungano un tasso di vaccinazione del 70 per cento entro la metà del 2022. Per fare questo, ha sottolineato Draghi, occorre rafforzare catene di fornitura e capacità di produzione a livello regionale e locale.

Ore 11.45 Foto di famiglia con medici e infermieri. Due ‘foto di famiglia’ per i leader mondiali presenti al G20 di Roma. Una, come da tradizione, tra i grandi del mondo, per inaugurare il summit. In una seconda foto i capi di Stato e di Governo sono stati affiancati da una delegazione di personale sanitario in lotta contro il Covid-19. Un omaggio al loro impegno, in trincea dal primo momento nella lotta al Coronavirus. Sorrisi di compiacimento e applauso sentito dei leader, visibilmente compiaciuti della sorpresa.

Ore 11.30 aspettando Biden. Joe Biden non è ancora arrivato alla Nuvola per l’inizio del vertice del G20. Il ritardo del presidente degli Stati Uniti, il cui arrivo era previsto attorno alle 11, ha fatto slittare la foto di famiglia prevista nel programma alle 11.30. Il presidente degli Stati Uniti ha anche già fatto sapere che non parteciperà nel pomeriggio con gli altri leader del G20 al tour alle Terme di Diocleziano. Conclusa la sessione pomeridiana del vertice, Biden insieme alla moglie Jill raggiungerà gli altri capi di Stato e di governo alla cena al Quirinale offerta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle 20.45.

Ore 10.00 Draghi accoglie i leader. Scendono dall’auto, sfilano sul tappeto rosso accolti ufficialmente dai militari dell’VIII Reggimento dei lancieri di Montebello in grande uniforme, e poi si avviano, togliendosi la mascherina, verso un pedana dove ad attenderli c’è il presidente del Consiglio Mario Draghi. Dopo i saluti e le foto di rito, si avviano verso l’interno del convention center la Nuvola dell’Eur, sede dei lavori. Primo a scendere dall’auto, il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, uno dei pochi partecipanti all’incontro che non ha dovuto intraprendere un lungo viaggio, visto che la sede dell’ente dell’Onu si trova nella Capitale. Tra i primi ad arrivare anche la direttrice generale del Wto Ngozi Okonjo-Iweala, il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres.

9.30 Un latinista al Colosseo, poi il bilaterale con Draghi. Il primo ministro britannico Boris Johnson comincia la prima giornata del G20 di Roma nutrendo una delle sue passioni più grandi, la storia dell’antica Roma, con una tappa al Colosseo. Una opportunità straordinaria per il leader britannico, quasi il sigillo perfetto a conclusione di questo anno di stretta collaborazione fra Italia e Regno Unito, con la condivisa responsabilità delle rispettive presidenze di G20 e G7, quindi il lavoro gomito a gomito per l’organizzazione della Cop26 di Glasgow. Poi BoJo viene ricevuto da Mario Draghi alla Nuvola e si congratula con lui: ”“Congratulazioni per il tuo G20. Lo hai gestito brillantemente, hai fatto un gran lavoro” ha detto il premier britannico, nel corso del bilaterale che ha preceduto l’inizio del vertice.

ore 9.00 Bloccato corteo vicino alla zona rossa. Roma è blindata e si prepara a gestire due giornate delicatissime con migliaia tra militari e forze dell’ordine. Area massima sicurezza all’Eur, dove si trova la Nuvola, sede del vertice. Lamorgese: “Ce l’abbiamo messa tutta affinché vada nel migliore dei modi”. Prima protesta di prima mattina sulla via Cristoforo Colombo a Roma vicino alla zona rossa. In 50 del Climate camp hanno bloccato il traffico, sedendosi al centro della carreggiata. Le forze dell’ordine hanno sgomberato i manifestanti, che si sono lasciati sollevare di peso facendo resistenza passiva. “Se non cambierà bloccheremo la città”, urlano gli attivisti del clima. Sul posto blindati e agenti in tenuta anti sommossa. “La catastrofe arriva, è tempo di agire” e “Da Roma a Glasgow le vostre iniziative sono il problema” sono alcuni degli slogan scanditi dagli attivisti, che sono diretti al Ministero della Transizione ecologica, sempre scortati dalle forze dell’ordine. “Ci dirigiamo al Ministero che è l’esempio di quello che non vogliamo. Una transizione ecologicamente finta”, ha detto uno dei manifestanti. “Se non cambierà bloccheremo le città”, urlano i manifestanti.

(Huffpost)