Letta ribadisce: «Faremo il nuovo Ulivo anche con i moderati, ma senza Renzi»

Lo strappo. I renziani del Pd insorgono: sbagliato escluderlo

La rottura tra il Pd di Letta e Matteo Renzi agita i renziani rimasti tra i dem.

Dopo lo strappo sul ddl Zan, ieri per tentare di ricucire è sceso in campo addirittura il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, di solito taciturno sulle vicende di partito. «Penso che il campo largo di cui ha parlato il segretario del mio partito sia un dovere che dobbiamo portare avanti con grande impegno», ha detto in mattinata ad Agorà Extra su Rai3. «Le polemiche di questi giorni hanno un loro significato ma penso che dobbiamo soprattutto guardare avanti». …..

(Il Manifesto)