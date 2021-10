Facebook va oltre. Cos’è il metaverso, il mondo parallelo dove noi tutti abiteremo

Zuckerberg lancia il livello successivo di internet. Vivremo col wallet pieno di criptovalute e acquisteremo Nft

Dopo mesi di anticipazioni, smentite e retroscena, è arrivato l’annuncio ufficiale. Il gruppo Facebook cambia nome. Si chiamerà Meta. Meta perché in greco significa ‘oltre’, e Mark Zuckerberg vuole andare oltre il business model fin qui seguito, cioè fare soldi controllando una serie di app tra loro interconnesse come Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp e compagnia. Ma dietro il cambio di nome, oltre al motivo etimologico, si intuiscono altre due ragioni contingenti.

A Menlo Park vogliono risollevare il brand, uscito malridotto dalle inchieste culminate in questi giorni con la pubblicazione a puntate dei Facebook Papers, la maxi inchiesta di 17 testate americane – Wall Street Journal in prima fila – che da mesi pubblicano sulle prime pagine d’oltreoceano report e dichiarazioni della gola profonda Frances Haugen, l’ex ingegnere informatico di Menlo Park che ha deciso di rivelare al mondo tutto ciò che non va dentro il colosso: danni di Instagram sugli adolescenti; una gestione per nulla trasparente dei dati degli utenti; l’indiretto favoreggiamento dell’assalto a Capitol Hill ad opera dei filo-trumpiani lo scorso gennaio. Solo per ricordarne tre.

Sì, Zuckerberg cerca di reagire agli attacchi cambiando nome alla sua creatura. Chiariamo subito però: è vero che il gruppo, ora, si chiama Meta. Ma il social network che quasi tutti utilizziamo quotidianamente continuerà a chiamarsi Facebook. Comunque, la svolta è talmente epocale che ieri, a pochi minuti dall’annuncio, davanti agli uffici del quartier generale di Menlo Park avevano già tolto la mano con il pollice verso, l’iconico like diventato simbolo del social network più famoso al mondo, sostituendolo con il nuovo logo: la parola Meta e l’otto rovesciato. Il simbolo dell’infinito. Perché l’obiettivo di Zuckerberg è andare oltre l’infinito. E non è retorica da marketing aziendale. No, stiamo veramente parlando di una nuova dimensione. Stiamo parlando del Metaverso.

“Facebook è un marchio icona, ma è sempre più limitato rispetto a tutto quello che facciamo” spiega Zuckerberg nella sua presentazione live, a reti unificate su tutti i social e le app del gruppo. E allora bisogna fare il salto di qualità. Passare al livello successivo dell’Internet come lo conosciamo. Il Metaverso è proprio questo: l’evoluzione naturale della rete. La rete che va oltre l’online e si trasforma in una realtà a se. Un meta-luogo online dove sarà riprodotto un mondo simile al nostro. Qualcosa di simile all’universo di Matrix. Nel Metaverso ci saranno le città, le strade, i negozi, le case. Tutto virtualmente, è ovvio.

Ma al tempo stesso molto reale. Una realtà immersiva, dove potremo andare al cinema, fare shopping, incontrare gli amici, fare una passeggiata nella città che preferiamo. Tutto con un nostro avatar. Perché noi – o meglio, il nostro corpo – saremo tranquillamente a casa nostra. Senza muoverci. E vivremo una nostra seconda vita nel Metaverso. “Mentre indossiamo i pantaloni della tuta” aggiunge un Zuckerberg raggiante durante la sua diretta. Per dare un’idea di quello che stiamo parlando, l’esempio di proto-metaverso esistente più simile al futuro Meta è quello dei MMORPG, acronimo con cui ci si riferisce, su Internet, ai giochi di ruolo in rete con milioni di partecipanti in tempo reale.

I più popolari sono gli ‘sparatutto’ di guerra, dove ogni giocatore controlla un avatar e si combatte in scenari bellici comuni a tutti gli altri partecipanti. Tra questi c’è Fortnite, lanciato da Epic Games nel 2017. Oltre ad essere un videogioco di grande successo, Fortnite sta moltiplicando i suoi introiti anche grazie agli eventi che ha iniziato ad ospitare sulla propria piattaforma. Nel 2020, complice la pandemia, al concerto su Fortnite del rapper americano Travis Scott erano connessi virtualmente 12 milioni di utenti, ognuno con il proprio avatar, solitamente utilizzato per giocare. Numeri impensabili per un evento fisico. Un successo oltre le aspettative che ha spinto anche altri artisti – tra cui Ariana Grande – ad annunciare nuovi appuntamenti in arrivo sulla stessa piattaforma. Quello di Fortnite è solo un primo assaggio di ciò che sarà Meta. Sul cui funzionamento, tra l’altro, i dettagli ancora scarseggiano.

Per entrare nel nuovo mondo di Zuckerberg basteranno un paio di occhiali speciali per la realtà aumentata. Una sorta di evoluzione ancora più hi-tech dei Ray-ban Stories lanciati sul mercato, insieme all’italiana Essilor-Luxottica, qualche settimana fa. Smart glasses. I cosiddetti occhiali ‘intelligenti’. Quelli per il Metaverso lo saranno ancora di più, perché saranno equipaggiati anche con sensori capaci di cogliere le espressioni del volto. Sorrisi, smorfie, occhiolini. Persino le lacrime. Tutto trasferito sui volti virtuali dei nostri avatar.

D’altronde la pandemia è stata una manna per Big Tech. L’umanità costretta a lavorare da casa, tra lockdown e coprifuoco. E le app di smart working – Zoom, Google Meets, Microsoft Teams ecc – che da più di un anno volano in termini di traffico, bilanci e listini in borsa. E allora, ecco servito il Metaverso: invece che collegarsi da casa, davanti allo schermo del PC, con un paio di ingombranti cuffie alle orecchie, potremo partecipare ‘di persona’ alle riunioni di lavoro. Certo, non in carne ed ossa, ma con il nostro avatar.

Lavoro ma anche scuola e università. Andare a lezione, partecipare ad un assemblea scolastica, fare ricerca in un laboratorio. Ieri, nel video di presentazione di Meta, una studentessa di scienze naturali è entrata nel Metaverso e ha potuto toccare con mano gli anelli di Saturno, potendo apprezzarne la natura di particelle di ghiaccio. Un’altra ancora ha camminato nella Roma antica, fedelmente ricostruita all’interno di questa dimensione virtuale. Se si possono fare queste cose, immaginatevi quante altre se ne potranno fare.

Una rivoluzione, quella del Metaverso. Che cambierà radicalmente Facebook, ma anche l’economia. Anzi, ne creerà una nuova. Proprio come esiste un’economia reale, fatta di Pil, tasse e diritti di proprietà, ce ne sarà una alternativa nel Metaverso. Un’economia ‘digitale’? Non proprio. Perché quella esiste già, ed è quella connessa con tutto il giro d’affari di Internet e Big Tech. Quella del Metaverso sarà invece un’economia nativamente digitale. Esisterà, funzionerà, avrà momenti di crescita e di crisi, solo ed esclusivamente sul Metaverso.

Dove ci sono degli scambi economici, però, c’è sempre una moneta a garantirli. Ecco, la meta-economia si baserà sulle criptovalute. Queste ultime, come noto, sono già valute al cento per cento digitali. Ad oggi, non possiamo né vedere né toccare un Bitcoin sotto forma di monetina. Ma lo potremo fare ‘di là’. Nel Metaverso. Dove, in tasca, il nostro avatar porterà anche un wallet, un secondo portafoglio, dove conserveremo le nostre criptovalute, che proprio come nel mondo reale sono tante e variegate.

Non a caso, e questa non è una novità, Facebook è al lavoro da alcuni anni sulla propria crypto, Diem – un tempo si chiamava Libra – che dovrebbe essere lanciata entro il 2022. Diem sarà solo un primo assaggio del Metaverso. Dall’anno prossimo, infatti, sarà possibile cambiare i nostri euro, dollari, sterline, yuan, in Diem. A proposito, il tasso di cambio sarà fisso, perché sarà una stable-coin. Una crypto in grado di evitare il fardello della volatilità tipico di quelle crypto-currencies di prima generazione come il Bitcoin, abituate da sempre alle montagne russe sul loro valore. 1 diem = 1 dollaro. Più facile di così.

Con le monete virtuali potremo comprare merci e servizi. Ma non preoccupatevi, anche sul Metaverso ci sarà la proprietà. Non sarà possibile essere derubati. Il che sul Metaverso significa pressappoco fare un copia/incolla, proprio come lo facciamo sulla tastiera del Pc. Il diritto di proprietà sarà protetto dalla tecnologia NFT. I non fungible tokens. I contratti digitali. Codici identificativi di una transazione digitale che certificano che un oggetto digitale è il tuo. Può essere una foto in formato .jpeg, una canzone in .mp3, e qualsiasi altra cosa possa esistere online. Il lettore meno amante delle novità futuristiche si stara già chiedendo: ma perché mai dovrei spendere soldi per un oggetto che non possiedo nella realtà? Ecco, c’è chi non la pensa allo stesso modo. Il Metaverso non è ancora realtà, ma c’è già un grande movimento intorno agli NFT.

Per la precisione, un giro d’affari da 2,5 miliardi solo nei primi mesi del 2021. L’acquisto di NFT più costoso? L’opera d’arte digitale The Last 5000 Days, opera dell’artista Beeple. Battuta all’asta da Christie’s per 70 milioni di dollari. Che ci fai con un jpeg – anche se certificato come opera originale di un’artista – nella nostra realtà? Sostanzialmente nulla. Ma quando arriverà il Metaverso, sarà possibile metterla in mostra nel proprio spazio virtuale. La meta-casa dove vivrà il nostro avatar. E dove verranno a trovarci i nostri amici-avatar per passare una bella serata insieme. Mentre noi ce ne staremo, nella ‘realtà reale’, comodamente seduti sul divano, in pantofole, pigiama e occhiali hi-tech per restare collegati.

Ma insomma, torniamo alla realtà, la nostra. Zuckerberg punta forte sulla nuova realtà alternativa. Non sappiamo quando potremo entrarci. E se sarà così come gli esperti la descrivono. Ma ci piacerà? Il Metaverso sarà una distopia orwelliana dalla quale sarà meglio stare alla larga? Oppure sarà un’invenzione benefica per l’umanità?

Probabilmente sarà la solita via di mezzo tra il bianco e nero. Comunque, sono domande alle quali è meglio non rispondere troppo presto. Intanto, di una cosa possiamo stare certi. Zuckerberg le sta provando tutte per distogliere le attenzioni dei suoi miliardi di utenti dalla bomba dei Facebook Papers. Per fortuna – per Mark – che c’è il Metaverso.

