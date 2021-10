Covid, muore medico No Vax a Palermo: si curava con farmaci omeopatici e lattoferrina

L’uomo aveva 73 anni, ad amici e sanitari aveva sempre riferito di non avere alcuna intenzione di vaccinarsi.

Aveva provato a curare il Covid a casa con lattoferrina e farmaci omeopatici, medico No Vax di 73 anni muore a Palermo poco dopo l’arrivo in ospedale. La notizia del decesso, avvenuto il 25 ottobre, viene riportata da Repubblica.

Il dottore viveva a Cinisi, cittadina alle porte del capoluogo siciliano. Come scrive Repubblica:

Molto noto nel piccolo centro dell’hinterland per le sue teorie sulla “medicina antroposofica e omeopatica”. Cardiopatico, era in isolamento domiciliare da diversi giorni ed era stato segnalato all’unità speciale di continuità assistenziale (Usca) dell’Asp di Palermo. Ad amici e sanitari aveva sempre riferito di non avere alcuna intenzione di vaccinarsi.

Intrapreso un percorso di cure alternative, le sue condizioni erano peggiorate, rendendo necessario il trasporto all’ospedale Cervello di Palermo in ambulanza. Per lui nulla da fare: il decesso si è verificato un’ora dopo l’arrivo presso il nosocomio.

Sono 443 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 10.037 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 4,4%. Gli attuali positivi sono 7.032 con una aumento di 362 casi. I guariti sono 81 mentre non si registrano altre vittime, il totale dei decessi resta a 6.986. Sul fronte ospedaliero sono 329 ricoverati nei reparti ordinari, mentre in terapia intensiva sono 39. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 42 casi, Catania 282, Messina zero, Siracusa 89, Ragusa uno, Trapani otto, Caltanissetta sette, Agrigento 11, Enna tre.

