Verstappen trionfa negli Usa su Hamilton

L’olandese allunga in classifica e porta il vantaggio a 12 punti. Ancora un quarto posto per la Ferrari di Leclerc.

Max Verstappen trionfa nel Gp degli Usa ad Austin, Texas terra di Lewis Hamilton e della Mercedes, questa volta imperfetta nella gestione della strategia.

Al via Hamilton è partito meglio dell’olandese della Red Bull che era in pole. L’inglese è rimasto in testa a lungo, superato in pista da Verstappen e poi penalizzato dalla strategia Mercedes. Inutile la rimonta negli ultimi giri, che ha portato Hamilton a chiudere con meno di un secondo di distacco.

Terzo posto per l’altra Red Bull di Sergio Perez davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, quarto ancora una volta davanti alla McLaren di Daniel Ricciardo. Quinto Bottas e Sesto Sainz con l’altra Ferrari.

