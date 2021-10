Israele dichiara fuorilegge 6 Ong palestinesi: chiunque si oppone è un “terrorista”.

Associazioni per i diritti umani, per la difesa delle donne, di tutela legale dei detenuti palestinesi, di difesa dei contadini espropriati delle loro terre, di sostegno dei bambini in detenzione amministrativa.

Associazioni per i diritti umani. Associazioni per la difesa delle donne. Associazioni di tutela legale dei detenuti palestinesi. Associazioni di difesa dei contadini espropriati delle loro terre. Associazioni di sostegno dei bambini in detenzione amministrativa. Per Israele sono tutte organizzazioni terroristiche. Perché per Israele chiunque si opponga all’occupazione e al regime di apartheid instaurato in Cisgiordania è un terrorista.

Fuorilegge

Le sei organizzazioni della società civile palestinese in Cisgiordania che il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha designato come gruppi terroristici venerdì, hanno dichiarato sabato che non saranno scoraggiate da quelli che hanno definito sforzi per metterle a tacere.

Al-Haq, una delle sei, è il più importante gruppo palestinese per i diritti umani nei Territori, e ha uno status consultivo speciale con il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. Il servizio di sicurezza interno dello Stato ebraico, Shin Bet ha più volte in passato impedito al suo direttore, Shawan Jabarin, di lasciare la Cisgiordania per andare all’estero.

Fondata nel 1979, Al-Haq stila rapporti sulle violazioni dei diritti umani nei territori sia da parte di Israele che dell’Autorità Palestinese. Solo nell’ultimo anno, Al-Haq ha pubblicato rapporti sui lavoratori palestinesi negli insediamenti e sulla dipendenza dell’economia palestinese da essi, sulla tortura nelle prigioni dell’Autorità Palestinese (AP) , sulla libertà di espressione nell’AP e sull’annessione de facto della Cisgiordania da parte di Israele.

Al-Haq è anche una delle forze che hanno portato Israele davanti alla Corte penale internazionale dell’Aia.

Jabarin ha detto che Al-Haq non ha ricevuto alcun preavviso dell’ordine e ha sfidato Israele a presentare prove delle sue affermazioni. In una conferenza stampa congiunta tenuta dalle organizzazioni a Ramallah sabato, Jabarin ha detto che i gruppi stanno considerando la loro prossima mossa legale e che non fermeranno il loro lavoro. “Gantz dice che siamo un’organizzazione terroristica, quando lui stesso è un criminale di guerra”, ha detto Jabarin. Un’altra organizzazione sulla lista dei gruppi terroristici di Israele è Addameer, fondata nel 1991, che offre assistenza legale ai palestinesi nelle prigioni israeliane, pubblicando dati su di loro e facendo pressione contro il sistema di giustizia militare di Israele, la detenzione amministrativa, l’isolamento e il rifiuto di un’adeguata assistenza medica ai prigionieri. Addameer ha difeso l’ex parlamentare palestinese Khalida Jarrar e Samer Arbid, accusato dell’omicidio di Rina Shnerb e considerato il capo di una cellula terroristica, denunciando l’uso della violenza nel suo interrogatorio.

Addameer sottolinea la sua volontà di “costruire una società palestinese libera e democratica basata su giustizia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani nel quadro più ampio del diritto all’autodeterminazione”. L’esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici dell’organizzazione diverse volte, l’ultima nel 2019, sequestrando computer, apparecchiature video e documenti con informazioni sui prigionieri di cui Addameer stava trattando i casi. Proprio la settimana scorsa, Addameer ha annunciato che Israele ha revocato lo status di residenza a Gerusalemme di uno dei suoi avvocati, Salah Hammouri. Addameer ha spiegato che il motivo dichiarato era il coinvolgimento di Hammouri in “attività terroristiche o associazione con un’entità terroristica”, sulla base di informazioni riservate.

Saher Francis, direttore di Addameer, ha detto ai giornalisti sabato che l’ordine di Gantz era il culmine dei passi fatti nel corso degli anni per danneggiare le organizzazioni. “Soprattutto alla luce della decisione del tribunale penale dell’Aia di avviare un’indagine e del cambiamento di paradigma nel senso che il mondo ha cominciato a parlare di colonialismo e apartheid – questo preoccupa l’occupazione e noi crediamo che questo sia un altro tentativo di farci tacere”, ha detto. Defense for Children International-Palestine è stata fondata nel 1991 come ramo dell’organizzazione internazionale Defense for Children, con sede a Ginevra, Svizzera. DCI-Palestina fornisce assistenza legale ai bambini nei tribunali militari in Israele e conduce ricerche sui bambini imprigionati da Israele, così come sull’impatto dell’occupazione sui diritti dei bambini, compreso il diritto all’istruzione e all’alloggio. L’organizzazione documenta i casi in cui i minori palestinesi vengono uccisi da Israele, compreso un video che mostra la sparatoria mortale del 17enne Nadim Nawara durante una protesta del giorno della Nakba a Bitunya nel 2016.

A luglio, l’esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici principali di DCI-Palestina a El Bireh, vicino a Ramallah. Secondo il rapporto dell’organizzazione, i soldati hanno sfondato la porta e confiscato sei computer desktop, due portatili e i file dei minori imprigionati da Israele che sono rappresentati dall’organizzazione. L’Unione dei comitati per il lavoro agricolo, fondata nel 1986, ha istituito comitati agricoli in tutta la Cisgiordania e Gaza. L’obiettivo dell’organizzazione, secondo il suo sito web, è quello di contribuire al settore agricolo promuovendo “la fermezza degli agricoltori e i mezzi di sussistenza sostenibili.” Secondo il rapporto annuale dell’organizzazione per il 2019, ha aiutato a ripristinare i terreni agricoli, ha asfaltato strade agricole e costruito cisterne per l’acqua piovana. L’organizzazione ha investito importanti risorse nell’Area C della Cisgiordania (sotto pieno controllo militare e civile israeliano).

Due esponenti dell’organizzazione sono membri del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Samer Arbid e Abed el-Razeq Faraj, che è stato accusato di essere complice dell’omicidio di Shnerb e di avere una posizione in un’organizzazione non riconosciuta. A luglio l’esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici dell’organizzazione a El Bireh e ha lasciato un ordine di chiusura per sei mesi.

Il Bisan Center è un think tank fondato nel 1989. Secondo la sua carta costitutiva, lavora per promuovere i valori democratici e progressisti. Bisan sposa una visione del mondo di sinistra e critica il ruolo dell’occupazione israeliana nella povertà in Cisgiordania e le politiche neoliberali dell’AP. A marzo, Bisan ha pubblicato un periodico chiamato The Progressive con articoli sul disimpegno economico da Israele. Sabato Bisan ha rilasciato una dichiarazione che recita: “Questa dichiarazione dello stato di apartheid conferma la natura criminale dell’occupazione israeliana. La decisione arriva dopo gli sforzi concentrati del ministero degli Esteri israeliano per oscurare le organizzazioni e tagliare i legami tra loro e i loro partner all’estero”. Alla fine di luglio l’esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici del Bisan Center.

Nel settembre 2019, Israele ha arrestato l’ex direttore di Bisan, Eteraf al-Rimawi, quando era direttore del Conservatorio di musica Edward Said. È stato condannato con un patteggiamento nel 2020 per aver detenuto una posizione e l’appartenenza a un’organizzazione vietata e attività nel Fronte Popolare (principalmente nel suo braccio studentesco, secondo la sentenza). È stato condannato a 42 mesi di reclusione. L’Unione dei comitati delle donne palestinesi, un altro gruppo sulla lista di Gantz, è stata fondata nel 1980. La sua missione, secondo il suo sito web, è di promuovere una società palestinese avanzata e libera dalla discriminazione. L’organizzazione addestra le donne a partecipare alla politica, assiste la creazione di cooperative e preserva l’artigianato tradizionale palestinese. L’organizzazione offre anche aiuto legale e psicologico alle donne.

La direttrice dell’Unione, Khitam Saafin, è stata arrestata da Israele nel 2020 e messa in detenzione amministrativa per sei mesi. A maggio, mentre era in detenzione amministrativa, è stata accusata di detenere una posizione in un’organizzazione illegale. L’organizzazione ha rilasciato una dichiarazione sabato che considera la dichiarazione di Gantz diffamatoria e che ha lo scopo di ostacolare il diritto delle donne palestinesi di “difendere i loro diritti nazionali, sociali, culturali e legali”.

La denuncia di Haaretz

Di grande impatto è l’editoriale di Haaretz, il quotidiano progressista di Tel Aviv: “La decisione del governo di considerare organizzazioni della società civile in Cisgiordania come organizzazioni terroristiche è una follia distruttiva che offusca tutti i partiti della coalizione e lo Stato stesso. La messa fuori legge dei gruppi per i diritti umani e la persecuzione degli attivisti umanitari sono caratteristiche quintessenziali dei regimi militari, in cui la democrazia nel suo senso più profondo è lettera morta.

L’ordine firmato dal ministro della Difesa Benny Gantz designa sei organizzazioni come organizzazioni terroristiche, come segue: Addameer che offre assistenza legale ai prigionieri, raccoglie dati sulle incarcerazioni, comprese le cosiddette detenzioni amministrative – senza processo – e agisce per porre fine alla tortura.

Al-Haq che documenta le violazioni dei diritti umani palestinesi nei territori occupati. La sezione palestinese di Defense for Children International monitora l’uccisione di bambini e il benessere dei bambini imprigionati in Israele.

L’Unione dei Comitati di Lavoro Agricolo aiuta i contadini palestinesi, soprattutto nell’area C della Cisgiordania, che secondo gli accordi di Oslo è sotto il pieno controllo israeliano. Sono inclusi anche l’Unione dei comitati delle donne palestinesi e il Bisan Center for Research & Development. L’intenzione è chiara: Israele combatterà queste organizzazioni come combatte il terrorismo.

D’ora in poi, non c’è più distinzione tra coloro che conducono una lotta violenta contro lo stato e feriscono civili innocenti, da un lato, e dall’altro gli avvocati delle organizzazioni per i diritti umani che danno assistenza legale ai prigionieri o gli attivisti di sinistra delle organizzazioni che si oppongono alla tortura, proteggono le donne e i bambini e i loro diritti o documentano la violazione dei diritti umani nei territori. Ora, chiunque sia affiliato a una tale organizzazione è assimilabile a un terrorista. C’è una linea retta dal definire la lotta nonviolenta contro l’occupazione come “terrore diplomatico” e designare i gruppi per i diritti umani come organizzazioni terroristiche. Il significato letterale è chiaro: tutta la resistenza all’occupazione è terrore. Israele sta minando la distinzione tra lotta legittima e illegittima.

Questa è una manna per le organizzazioni terroristiche e l’uso della violenza. Se tutte le forme di resistenza costituiscono terrore, come si può resistere all’occupazione senza essere un terrorista? Non è chiaro cosa pensasse Gantz quando ha firmato l’ordine. In ogni caso, è indicativo di una confusione totale, che posiziona il cosiddetto ‘governo del cambiamento’ nell’estrema destra e trasforma la partecipazione ad esso dei partiti di sinistra e centristi in una barzelletta. Se questo è il cambiamento che il governo sta conducendo e questi sono i suoi colori politici, non è chiaro come possa essere giustificata la sua continua difesa in nome della paura dell’alternativa di un’altra elezione. Possiamo solo sperare che, in assenza di resistenza interna, il duro rimprovero degli Stati Uniti e la richiesta di chiarimenti mettano fine a questa decisione vergognosa”.

Così Haaretz.

Vergognosa. Una definizione che non dà pienamente conto di ciò che Israele sta perpetrando, da anni, nei Territori palestinesi occupati. La decisione vergognosa del ministro della Difesa, il “centrista” Gantz, non è una eccezione. E’ la regola. La regola di un’oppressione che si declina nella quotidianità in mille modi: con le umiliazioni ai ceck point. Con la violenza impunita dei coloni. Con la pulizia etnica portata avanti a Gerusalemme Est. Con l’assedio pluridecennale della Striscia di Gaza. Con l’esproprio di terre palestinesi in Cisgiordania. Con la chiusura di ogni spiraglio per la ripresa di un negoziato di pace fondato sulla soluzione “a due Stati”. Con la delegittimazione di qualsiasi dirigenza palestinese. Con punizioni collettive che contrastano con il diritto umanitario e la stessa Convenzione di Ginevra.

Per Israele, tranne che una sua parte minoritaria, pace sinonimo di resa della controparte nemica. E’ spacciare per ipotetico “Stato” palestinese, un bantustan modello sudafricano.

I governanti israeliani si comportano come fossero al di sopra di tutto e di tutti. Come se per loro la legalità internazionale non esistesse. E se qualcuno prova a ricordarlo, ecco pronta l’accusa infamante: sei antisemita. Ma in questa storia è sempre più chiaro chi è il carnefice e chi la vittima. E la tragedia dell’Olocausto non può giustificare le vergogne del presente.

(Globalist)