De Petris (LeU) ai negazionisti: “Il dramma del Regno Unito dimostra l’importanza del Green Pass”

La capogruppo di Liberi e Uguali al Senato: “Il Green Pass obbligatorio, il distanziamento e l’uso della mascherina sono tutte misure strettamente necessarie per evitare la risalita dei contagi e nuove chiusure.”

In Italia la situazione Covid è stabile a differenza di altri Paesi, come il Regno Unito. Complici le misure restrittive degli scorsi mesi? La capogruppo di Liberi e Uguali al Senato, Loredana De Petris, la pensa esattamente così.

“La situazione drammatica del Regno Unito è la prova provata di quanto fosse giusto non solo assumere le massime misure precauzionali ma anche mantenerle senza illudersi che la pandemia fosse già alle nostre spalle”.

“Il Green Pass obbligatorio, il rispetto delle regole di distanziamento e l’uso della mascherina sono tutte misure strettamente necessarie per evitare la risalita dei contagi e nuove chiusure. Sarebbe auspicabile che di fronte alla gravità della situazione in Paesi come il Regno Unito, gli Stati Uniti e la Russia si mettesse fine alle assurde polemiche delle ultime settimane contro scelte sanitarie che sono imposte dalla possibilità ancora alta di una nuova ondata di pandemia”, ha concluso la presidente De Petris.

(Globalist)