A MATTEO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE L’AGONE NUOVO. GRAZIE DI CUORE

Oggi, 21 ottobre Manziana e Bracciano hanno accolto Matteo Gamerro in una tappa del progetto “Si può fare” lungo la traccia del cammino di San Michele.

Matteo, affetto da sclerosi multipla che gli impedisce di muoversi e parlare, insieme ai suoi genitori e a molti volontari che stanno percorrendo con lui il cammino, ci ha regalato nella chiesa di Bracciano nuova un incontro emozionante che attraverso il suo sorriso ha trasmesso la voglia di vivere, e non sopravvivere come lui stesso sostiene, a tutti i presenti. Il parroco, Don Fernando Ferreira Cruz, ha accolto Matteo salutandolo a nome di tutta la comunità, il coordinamento delle associazioni di volontariato del nostro distretto, presente e partecipe ha ringraziato Matteo per l’altro esempio che ci sta regalando con questo cammino di solidarietà, dimostrando come non si debba mai perdere il sorriso e la voglia di vivere, come lui stesso ha detto attraverso le parole dei propri genitori, per tenere sempre alta l’attenzione dei diritti di chi è più sfortunato di noi.

Particolarmente toccanti sono stati gli interventi di due giovani studentesse dell’istituto onnicomprensivo di Bracciano che hanno testimoniato la loro emozione ringraziando Matteo per l’esempio di determinazione che da a tanti giovani. Anche il neo sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, ha accolto Matteo alle porte della nostra città con un saluto da parte delle autorità civili ringraziandolo per quanto ci trasmette con il suo progetto e per aver saputo catalizzare l’attenzione sulla tematica della disabilità e dei diritti negati.

Tante le Associazioni presenti che hanno portato la loro vicinanza e per ringraziare Matteo, in particolare: Generazione Musica, FA.Rò, la Protezione Civile, ecc.

Il Presidente: Giovanni Furgiuele

