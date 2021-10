Multisala Virgilio Bracciano: Fantozzi contro tutti (1980) (95′)

Terzo capitolo della saga del ragioniere, la vita del ragionier Fantozzi rimane la stessa: ricca di sfortunati eventi.

Insieme ai suoi colleghi si reca a Ortisei per la settimana bianca, ma essendo maggio la neve non c’è. Mentre gli altri si dedicano all’arrampicata su roccia, Fantozzi, che ha promesso alla moglie Pina di dimagrire almeno cinque chili sciando, decide di farsi ricoverare in una

clinica dimagrante. Lì il prof. Birkermaier lo costringe a venti giorni di digiuno chiuso in una cella.

In seguito Pina gli dice che si è innamorata di un altro. Essendo la sua casa da un po’ di tempo fornitissima di pane, il ragioniere capisce che si tratta di Cecco, il panetterie sotto casa sua. Intanto nella Megaditta arriva un nuovo direttore, il visconte Cobram. Essendo un amante del ciclismo, il capo obbliga tutti i suoi sottoposti a prendere parte a un’estenuante gara in bicicletta.

Le cose sembrano prendere una piega migliore quando il Conte Piermatteo Barambani Megalom invita Fantozzi e Filini a una crociera sulla sua barca: purtroppo si tratta solo di uno stratagemma per poter sfruttare i due poveri impiegati.

MILENA VUKOTIC

Attrice in teatro, cinema, televisione, ha alternato impegni con i più prestigiosi registi italiani e stranieri, da Fellini a Lattuada, da Scola a Risi, da Bunuel a Tarkovskij, con performance in

indimenticabili successi popolari sul grande e sul piccolo schermo, dalla saga cinematografica di “Fantozzi”, alla serie televisiva di “Un medico in famiglia”, spaziando da ruoli drammatici a ruoli

comici con uguale indiscusso talento