“Rischio infiltrati”: gli organizzatori annullano il corteo di Trieste

La manifestazione era stata autorizzata dalla questura. Si attendono 20mila persone, rischio infiltrati.

″È una trappola grande e grossa, non ci caschiamo, per cortesia, fidatevi di me”. Con queste parole, con un video lanciato sui social di poco più di un minuto, Stefano Puzzer ha annunciato che il corteo di Trieste previsto per domani è stato annullato. Dagli stessi organizzatori del coordinamento 15 ottobre. Troppo alto il rischio infiltrati, ha spiegato l’ex leader dei portuali triestini. “Stanno venendo centinaia e centinaia di persone che vogliono rovinare il nostro obiettivo – ha continuato – sono preoccupato per voi, per le vostre famiglie, per chi vuole manifestare pacificamente”.

Che il flusso verso la città fosse già partito dalle scorse ore era chiaro da quello che trapelava dalla Questura già in mattinata. “In questo momento Trieste è la meta più ambita”. Una frase, pronunciata negli uffici in mattinata, che non nascondeva nessuna ironia. Il grande afflusso di persone – all’interno delle quali si immagina ci siano elementi estremisti e violenti – era annunciato come un dato di fatto. che imponeva alle forze dell’ordine di prepararsi a una manifestazione molto partecipata e, per il tema trattato e la composizione del corteo, inevitabilmente a rischio. Rischi che non si possono dare al momento per certamente scongiurati, perché chi era già in viaggio non è detto che si sia fermato, anzi. Ed è forse proprio per questo che dalla prefettura si affrettano a precisare che, da questo momento in poi, qualsiasi manifestazione improvvisata sarà ritenuta illegale: “Le manifestazioni che dovessero organizzarsi, mancando il relativo preavviso nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, saranno da considerare non legittimamente svolte”.

In queste ore nella piazza principale della città ci sono alcune centinaia di persone in presidio, ma un aumento è previsto la giornata di venerdì sicuramente e forse anche per la prossima settimana. Il prefetto Valerio Valenti ipotizzava che, per protestare contro il green pass, potessero arrivare 20mila persone. Quasi il doppio di quelle che hanno partecipato alla manifestazione di Roma il 9 ottobre, culminata con l’assalto alla Cgil. Un numero enorme per una città di circa 200mila abitanti.

La Polizia già in mattinata aveva fatto sapere di essere al lavoro per monitorare gli arrivi, dall’Italia e dall’estero. Dalla questura parlavano di un flusso in aumento, spia del fatto che difficilmente il corteo di domani sarebbe stato un flop. Sui social, però, cresceva l’agitazione degli stessi organizzatori. Circolava con sempre più veemenza l’ipotesi – sulla quale, spiegano fonti ad Huffpost, la Polizia era già allertata – che sarebbero arrivati dei black bloc infiltrati, pronti a scatenare la guerriglia nella zone del porto.

Gli agenti, insomma, erano pronti a schierarsi per scongiurare che si verificasse quello che è successo a Roma. Fatti come l’assalto alla Cgil, ha sottolineato la ministra Lamorgese nella sua informativa, “non dovranno mai più ripetersi”. E domani sarà il primo vero banco di prova. Oltre alle strade, gli osservati speciali erano, e sono, i treni, che in direzione Trieste si annunciavano già da stamattina essere più pieni del solito. Il problema, infatti, è che anche se il corteo è stato annullato, i disordini non possono ancora essere esclusi del tutto.

Gli addetti ai lavori davano per scontato che, data la posizione della città – così multiculturale e vicina al confine – i manifestanti sarebbero arrivati anche dall’estero. Se la questura non si sbilanciava sulla provenienza, chi conosce bene il territorio ricordava ad Huffpost che nella vicina Slovenia la percentuale di vaccinati è molto bassa e che è facile che da quell’area qualcuno si sposti per unirsi alla protesta. È già successo, del resto, nei giorni scorsi, quando alle proteste davanti al porto, tra i tanti italiani si sentivano anche frasi in sloveno e in tedesco.

C’era il rischio, concreto, che a manifestanti pacifici potessero aggiungersi frange estremiste e antagoniste. Ne bastano poche decine per mettere a dura prova l’ordine pubblico. E proprio per essere sicuri che il rischio sia del tutto scongiurato, uno dei portuali – che oggi avevano dichiarato l’adesione alla manifestazione ma non al coordinamento, con un eloquente “ci dissociamo da quello che può venirne fuori” – invita a non raggiungere la città: “Per favore, ve lo chiedo con tutto il cuore. Manifestate nella vostra città. Se la forze dell’ordine ci caricano ci sono persone calde di testa e va a finire che perdiamo le nostre ragioni”.

Dal canto loro, le sigle che da giorni sono artefici della protesta già stamattina avevano sottolineato che volevano una manifestazione pacifica: “Speriamo che la Polizia non carichi le persone che stavano pregando, come ha fatto lunedì. Non c’era nessuno con cattive intenzioni, eppure persone sono state manganellate”, ci aveva Paride Simoni, attivista di una delle associazioni che stanno animando la piazza no pass. Il suo riferimento è ai fatti di lunedì scorso, quando un presidio di portuali e no vax davanti al molo di Trieste è stato sgomberato. Si temeva che domani quelle scene potessero replicarsi. E così il permesso è stato stralciato da chi lo aveva chiesto.

