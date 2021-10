Pensioni, adesso si tratta su quota 103

Il Tesoro alla ricerca di qualche soldo in più ma non è detto che assecondino i desideri di Salvini

Se si guarda alla dinamica in sé, il lavoro che si sta facendo in queste ore al Tesoro per cercare di trovare qualche soldo in più per le pensioni potrebbe passare tranquillamente per una vittoria della Lega. Non solo perché sono trascorsi solo due giorni dal via libera del Consiglio dei ministri al Documento programmatico di bilancio che assegna 1,5 miliardi, per i prossimi tre anni, agli interventi sulla previdenza. Il pressing del Carroccio, insoddisfatto per lo schema a doppia quota del Governo – quota 102 il prossimo anno e quota 104 nel 2023 – ha anche una forma che Huffpost è in grado di anticipare: quota 103, da collocare tra 102 e 104, facendo slittare quest’ultima al 2024.

Prima di capire perché quello del partito di Matteo Salvini non può essere considerato uno strike, ma comunque una mossa che dà seguito alla battaglia politica contro “il ritorno della Fornero”, bisogna stare ai contenuti. Quota 103, cioè la possibilità di andare in pensione in anticipo con 65 anni di età e 38 anni di contributi, non è solo una quota in più. Impatta sullo schema messo a punto da Mario Draghi e dal Tesoro, allargando proprio quello che il premier e il ministro dell’Economia vogliono stringere: la flessibilità, il principio, non solo economico ma anche politico, della possibilità di derogare a un sistema nato nel 2011, con il governo Monti e la riforma Fornero, e poi in parte scombinato dalla quota 100 leghista. Il principio dice che si va in pensione con 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, poi quota 100 ha sdoganato l’uscita anticipata (62 anni di età e 38 di contributi), ma soprattutto la possibilità di andare in pensione cinque anni prima. Quota 100 è stata una parentesi, tra l’altro infelice in termini di adesioni rispetto alle previsioni, ma ha marcato una parte importante della politica economica sovranista. Soprattutto un tema, quello delle pensioni, che è un bacino di voti più che fertile.

Salvini ora prova a tenere vivo il suo di principio. Quota 102, ma soprattutto quota 104 già nel 2023, strozza al minimo la flessibilità. E se Draghi ha dovuto comunque introdurre due finestre, seppure ridimensionate, è perché si è ritrovato con in mano gli effetti collaterali di quota 100: lo scalone. Il primo gennaio 2022, quando quota 100 non sarà più attiva, ci saranno lavoratori che non hanno i requisiti della Fornero e dovranno quindi aspettare anche fino a cinque anni per andare in pensione, proprio con i criteri individuati dall’ex ministra del Lavoro. Perché quota 103 è un tentativo di scombinare le carte di Draghi lo dice il numero: 65 anni di età non sono 66 anni, non è un anno prima dei 67 della Fornero, ma due.

Questo è il tentativo, ma poi ci sono la volontà di Draghi e il lavoro di tenuta che Daniele Franco sta facendo al Tesoro. La consapevolezza che i 600 milioni previsti per le pensioni nel 2022 potrebbero essere insufficienti si è oramai stratificata. Non per un errore nei calcoli, ma perché in vista della legge di bilancio che sarà approvata la settimana prossima c’è un margine necessario a ottenere il timbro politico di tutti i partiti della maggioranza. Il punto è questo: questo margine non è una voragine e questo spiega perché il tentativo della Lega su quota 103 è tutto tranne che un incasso. Certo l’opzione è sul tavolo, si valuta e si tratta, ma quei soldi che si cercano servono anche ad altro. A iniziare dall’allargamento dell’Ape sociale a un numero maggiore di lavoratori gravosi. L’ampliamento della platea di chi può accedere all’anticipo pensionistico varia in base ai soldi a disposizione e da questo dipende l’ingresso, in parte o in tutto, delle nuove categorie dei lavori gravosi individuate dalla commissione presieduta dall’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano. Allo studio c’è la possibilità di agevolare l’uscita anticipata per i lavoratori precoci. Ma gli interventi per i “gravosi” e per i precoci non generano scintille politiche, insomma Draghi e Salvini sarebbero d’accordo.

Se però i soldi in più si vogliono utilizzare per quota 103 allora si passa alla trattativa. E quando si tratta contano anche i soldi. Draghi non vuole sentire parlare di esborsi onerosi (per questo motivo è stata bocciata quota 41), ma soprattutto non vuole venire meno a quel principio che nel 2011 si è tradotto in una riforma fatta in venti giorni (la Fornero), per mano obbligata e dritta di Bruxelles. Dieci anni dopo le condizioni, politiche ed economiche, sono totalmente differenti, ma quello della spesa pensionistica resta un fattore di debolezza dell’Italia. Va tenuta sotto controllo, fatta rientrare nel canale dell’equilibrio dei conti. Quota 103 potrebbe anche essere concessa a Salvini, ma il confine è sottile. Intanto si tratta.

(Huffpost)