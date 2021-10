L’audio che imbarazza Salvini (e il centrodestra): “Troppe rotture di co… da Fratelli d’Italia”

Riferendosi al partito di Giorgia Meloni dice: “C’è modo e modo di stare all’opposizione”.

“È ovvio che noi abbiamo un centrodestra al governo e uno all’opposizione. Però c’è modo e modo di stare all’opposizione. Si può concordare una quota comprensibile di rotture di coglioni, che però vada a minare il campo Pd e 5 stelle e non fatta scientemente per mettere in difficoltà la Lega e il centrodestra”. È quanto dice Matteo Salvini, in un audio esclusivo pubblicato sul sito del Foglio, registrato durante l’incontro di questa mattina del “Capitano” con i parlamentari della Lega, per fare il punto dopo il vertice del centrodestra di Villa Grande, con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

Frasi riferite a Fratelli d’Italia che tradiscono i contrasti all’interno della coalizione di centrodestra, una parte al governo e una parte no. Salvini si lamenta degli attacchi subìti da Giorgia Meloni. E chiede che questi vengano indirizzati agli altri alleati di governo.

Nessuna polemica con Salvini, assicurano in casa Fratelli d’Italia, minimizzando l’accaduto. Non sarà un audio rubato, riferiscono all’Adnkronos, a dividere il centrodestra, precisano dalle parti di via della Scrofa a proposito dell’audio filtrato dal Teatro Sala Umberto di Roma dove il leader della Lega ha incontrato i parlamentari del partito per fare il punto sulla sconfitta elettorale, la riforma delle pensioni e la manovra fiscale.

“L’audio rubato? Non ci faranno litigare. Posso far vedere i messaggi WhatsApp in cui io e Giorgia ridiamo e scherziamo”, ha detto Matteo Salvini durante la registrazione di ‘Porta a Porta’ che sarà trasmessa questa sera. Il leader della Lega e Giorgia Meloni si sono messaggiati anche poco prima dell’inizio della registrazione del programma di Bruno Vespa.

(RomaToday)